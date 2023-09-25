Боевая подготовка 92-й ОШБр: бойцы показали, что ждет оккупантов на поле боя (видео)

Украинские бойцы готовили свои позиции и отрабатывали удары из различного вооружения. В ролике военные показали работу боевой техники.

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Бойцы 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как готовятся к боям с российскими военными. Видео показали в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"Боевая подготовка личного состава 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко", — говорилось в сообщении.

В ролике бойцы показали, как происходит их боевая подготовка. В частности, они обустраивали свои позиции, закладывали растяжки с минами. Штурмовики готовили вооружение и отрабатывали удары из различного оружия, после чего в небо поднимался густой черный дым.

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Также силовики вели перестрелку со своих позиций. Кроме этого, военные показали работу своей боевой техники. Во время тренировок украинские военные отрабатывали действия в случае ранения товарищей. Свои учения бойцы 92-й ОШБр закончили, когда наступили сумерки.

Напомним, 25 сентября СтратКом ВСУ показал, как бойцы аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожали Вооруженные силы Российской Федерации на фронте. Украинские военные сбрасывали снаряды на личный состав противника после того, как находили их с помощью беспилотных летательных аппаратов.

24 сентября стало известно о том, что украинские военные уничтожили первый российский многоцелевой легкий бронированный тягач (БТ-ЛБ) с пусковыми установками комплекса А-22 "Огонь", который предназначен для огнеметных и зажигательных операций на кораблях. Это произошло на левом берегу Херсонской области. В частности, для удара ВСУ могли использовать FPV-дрон или беспилотник с возможностью сброса боеприпасов.