Впервые за 30 лет: в РФ возобновляют производство танковых двигателей для Т-80, — Forbes

На Калужском турбинном заводе планируют изготавливать 1500-сильные двигатели для танков. Ранее были озвучены намерения возродить производство Т-80.

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Российские пропагандисты показали, как на Калужском турбинном заводе заливают в форму металл для изготовления двигателя для Т-80 — впервые за 30 лет. Об этом сообщает Forbes.

Производство двигателей ГТД-1250 на заводе в Калужской области простаивало в течение десятилетий после развала СССР. Так же "Уралвагонзавод" не изготавливал новый корпус для Т-80 с 1991 года.

Все это время РФ восстанавливала Т-80 старыми отремонтированными корпусами и двигателями. Очевидно, что они начали заканчиваться, потому что потери танков на войне против Украины превысили 2000 единиц. Поэтому армии РФ нужно много новых танков.

Возобновление производства Т-80 — это попытка оккупантов решить вопрос с бронетехникой. Сам танк изготавливали до 2001 года. Калужский турбинный завод производил двигатели ГТД-1000 и ГТД-1250 мощностью 1000 и 1250 лошадиных сил соответственно.

В РФ заявили об изготовлении двигателя ГТД-1500 на 1500 лошадиных сил, что является избыточным для Т-80, который и так имел дальность хода не более 480 км. Автор не исключает, что мощный двигатель нужен для улучшения бронирования Т-80. Также возобновление производства является признаком того, что российско-украинская война далека от завершения.

Напомним, 12 сентября в РФ заявили о планах возобновить производство танков Т-80. Танковый историк оценил перспективы проекта.

11 сентября украинские военные уничтожили Т-80БВМ с новой защитой от дронов, которая не сработала.