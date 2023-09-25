Вперше за 30 років: у РФ відновили виробництво танкових двигунів для Т-80, – Forbes

На Калузькому турбінному заводі планують виготовляти 1500-сильні двигуни для танків. Раніше були озвучені наміри відродити виробництво Т-80.

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Російські пропагандисти показали, як на Калузькому турбінному заводі заливають у форму метал для виготовлення двигуна для Т-80 — це перше за 30 років. Про це повідомляє Forbes.

Виробництво двигунів ГТД-1250 на заводі в Калузькій області простоювала протягом десятиліть після розвалу СРСР. Так само "Уралвагонзавод" не виготовляв новий корпус для Т-80 з 1991 року.

Весь цей час РФ відновлювала Т-80 старими відремонтованими корпусами та двигунами. Очевидно, що вони почали закінчуватись, бо втрати танків на війні проти України перевищили 2000 одиниць. Тому армії РФ потрібно багато нових танків.

Відновлення виробництва Т-80 — це спроба окупантів вирішити питання з бронетехнікою. Сам танк виготовляли до 2001 року. Калузький турбінний завод виробляв двигуни ГТД-1000 і ГТД-1250 потужністю 1000 та 1250 кінських сил відповідно.

У РФ заявили про виготовлення двигуна ГТД-1500 на 1500 кінських сил, що є надлишковим для Т-80, який і так мав дальність ходу не більше 480 км. Автор не виключає, що потужний двигун потрібен для покращення бронювання Т-80. Також відновлення виробництва є ознакою того, що російсько-українська війна далека від завершення.

Нагадаємо, 12 вересня у РФ заявили про плани відновити виробництво танків Т-80. Танковий історик оцінив перспективи проєкту.

11 вересня українські військові знищили Т-80БВМ з новим захистом від дронів, який не спрацював.