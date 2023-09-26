"Мы пережили ужас": очевидцы показали автобус, в который попали осколки российских дронов (фото)

На снимках можно увидеть повреждения, которые получил автобус с людьми во время российской атаки.

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Осколки БПЛА Shahed попали по автобусу на КП "Орловка" в Одесской области во время ночной атаки ВС РФ 26 сентября. Новые снимки опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO".

"Мы пережили ужас и просто чудом остались живы", — процитировали администраторы канала очевидцев происшествия.

Также опубликованы фотографии автобуса, который находился на КП "Орловка" в момент атаки ВС РФ дронами. На снимках можно увидеть повреждения, которое получило транспортное средство.

Последствий попадания осколков БПЛА Shahed по автобусу

Атака ВС РФ на Одесскую область: что известно

Напомним, что ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что работа украинских сил противовоздушной обороны была мощная, в частности, уничтожено большинство БПЛА. . В результате вражеской атаки пострадали двое мужчин — водители грузовиков.

Также сообщалось, что российские военные атаковали переправу Орловка-Исакча в Измаильском районе Одесской области. Отметили, что пострадали более 20 машин, в том числе рейсовый автобус, следовавший из Бухареста в Одессу.