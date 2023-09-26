"Ми пережили жах": очевидці показали автобус, у який влучили уламки російських дронів (фото)

На знімках можна побачити пошкодження, яких зазнав автобус із людьми під час російської атаки.

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Уламки БПЛА Shahed влучили в автобус на КП "Орлівка" в Одеській області під час нічної атаки ЗС РФ 26 вересня. Нові знімки опублікував Telegram-канал"Одесса INFO".

"Ми пережили жах і просто дивом залишилися живі", — процитували адміністратори каналу очевидців події.

Також опубліковано фото автобуса, який перебував на КП "Орлівка" в момент атаки ЗС РФ дронами. На знімках можна побачити пошкодження, яких зазнав транспортний засіб.

Наслідків влучання уламків БПЛА Shahed по автобусу

Атака ЗС РФ на Одеську область: що відомо

Нагадаємо, що вночі 26 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що робота українських сил протиповітряної оборони була потужна, зокрема, знищено більшість БПЛА. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків — водії вантажівок.

Також повідомлялося, що російські військові атакували переправу Орлівка-Ісакча в Ізмаїльському районі Одеської області. Зазначили, що постраждали понад 20 машин, зокрема рейсовий автобус, який прямував із Бухареста до Одеси.