Грабят полезные ископаемые: в Донецкой области оккупанты выдают "лицензии" на добычу, — ЦНС

По данным подполья, все "лицензии" оккупантов не имеют юридической силы и призваны лишь создать иллюзию легитимности ограбления региона, которое и так происходит.

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Оккупационные власти во временно захваченных территориях Донецкой области готовятся выдавать "лицензии" на осуществление добычи полезных ископаемых в этом регионе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационная администрация региона определила перечень полезных ископаемых, на основе которого планируется выдача лицензий. В этот список включены материалы, такие как глина, известняк, песок и другие.

Центр нацсопротивления напоминает, что все выдаваемые "лицензии" не обладают юридической силой и предназначены исключительно для создания впечатления легитимности процесса изъятия ресурсов из региона, который уже подвергается незаконному давлению и эксплуатации.

В ЦНС отметили, что после деоккупации захваченных регионов Украины каждый причастный к выдаче "лицензии", а также те, кто занимаются грабежом непосредственно, понесут ответственность за преступления перед народом Украины.

Напомним, что из-за дефицита пресной воды фактически невозможно запустить в работу промышленные объекты, которые сейчас находятся под временным контролем Российской Федерации. Такие проблемы российских оккупантов привели к тому, что в регионе высокий уровень безработицы и люди не могут себя обеспечивать.

Напомним, 17 сентября в Центре национального сопротивления сообщали, что РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы в Запорожской области. Оккупационная "администрация" уже начала расчистку русла реки Молочная и подготовку к инженерным работам. Такие действия могут привести к дефициту питьевой воды в городе Мелитополь.