"Нечего подтверждать": у Байдена отреагировали на "живого" погибшего адмирала ЧФ РФ Соколова

Администрация президента США видела видео Минобороны России, на котором командующий Черноморского флота невредимый и участвует в заседании коллегии ведомства.

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В Белом доме не могут подтвердить гибель командующего Черноморского флота Российской Федерации Виктора Соколова. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер во время брифинга во вторник 26 сентября.

По ее словам, в Соединенных Штатах Америки видели видео, опубликованное Министерством обороны Российской Федерации, на котором командующий ЧФ РФ жив и участвует в заседании коллегии оборонного ведомства.

"Мы видели отчеты и, конечно, мы знаем о видео. Сейчас мне просто нечего подтверждать", — сказала Карин Жан-Пьер.

Действительно ли командующий ЧФ РФ погиб: что известно

22 сентября ракетной атаке подвергся штаб Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Крыму. Попадание произошло в момент проведения совещания руководящего состава российского флота. В пресс-службе Сил специальных операций ВСУ 25 сентября сообщили, что в результате атаки погибли 34 российских офицера, в том числе командующий Черноморским флотом России — адмирал Виктор Соколов.

26 сентября в России показали видео, на котором адмирал Виктор Соколов якобы жив и невредим и участвует в заседании коллегии Министерства обороны России. На опубликованных кадрах он присутствует по видеосвязи. Зато пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать информацию о Соколове.

В тот же день министр обороны Украины Рустем Умеров также не подтвердил и не опроверг информацию о гибели Виктора Соколова. Он отметил, что если он мертв — то это хорошая новость для всех.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 26 сентября заявили, что гибель Соколова и других российских офицеров в Севастополе может привести к значительным сбоям в командовании и управлении Черноморским флотом РФ.