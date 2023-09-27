"Почти 2 км под артиллерийским огнем": 3 ОШБр показала, как эвакуировала побратима (видео)

Украинские бойцы шли почти два километра с раненым собратом. Враг не переставал обстреливать штурмовиков из артиллерии.

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Бойцы третьей роты первого штурмового батальона показали, как проводили эвакуацию раненого собрата под вражеским артиллерийским обстрелом. Видео опубликовала пресс-служба Третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня в ближайший, занятый своими блиндаж", — говорилось в сообщении.

Отметили, что военные шли пешком почти два километра под артиллерийским огнем по местности, которая когда-то была лесополосой.

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Накрыли огнем: появилось видео с БПЛА, как 3 ОШБр зачищала лесополосу возле Андреевки (видео)

На опубликованном видео видно, как боец пришел помочь эвакуировать своего собрата с позывным "Аспирин". Штурмовики шли почти по почти открытой местности, которая была изуродована от многочисленных обстрелов и боевых действий. Время от времени были слышны звуки "прилетов", враг не перестал обстреливать украинских бойцов.

Штурмовикам удалось дойти до своего блиндажа и тем самым спасти собрата.

Напомним, 25 сентября бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады показали, как зачищали позиции Вооруженных сил Российской Федерации возле Андреевки Донецкой области. Штурмовики закрепились на отбитых у врага блиндажах, собрали БК и трофеи, после чего дальше пошли в штурм.

22 сентября заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады майор Максим Жорин показал, как украинские военные уничтожили российскую бронетехнику вместе с личным составом. Им это удалось сделать с помощью украинского FPV-дрона. На видео видно, как российский оккупант выпал из российского транспортного средства во время попытки бегства от беспилотника.