Создает временный хаос: удары ВСУ по командирам РФ являются частью масштабного плана, — СМИ

Сообщается, что подразделения российской армии не обучены и даже не имеют права маневрировать автономно.

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Ликвидация украинскими силами российских командиров является частью более масштабного плана командования ВСУ. Об этом заявил научный стипендиат программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики Федерико Борсари изданию Newsweek.

По его словам, командиры обычно цель, мотивацию и направление. Украина стремится подорвать способность российских вооруженных сил эффективно продолжать войну.

"Это часть более широкой стратегии по разрушению сети командования и контроля противника с конечной целью значительного снижения способности российских сил планировать и проводить скоординированные операции", — сказал Борсари.

Бывший украинский военнослужащий Виктор Коваленко заявил журналистам, что для российских военных каждая потеря высокопоставленного офицера создает временный локализованный хаос. Так, подразделения российской армии не обучены и даже не имеют права маневрировать автономно.

Генерал-лейтенант в отставке армии США Бен Ходжес сказал, что удары по высшим военачальникам существенно затрудняют действия российской армии в продолжающейся войне.

"Это замедляет способность россиян реагировать и предвидеть. Это мешает их планированию, потому что теперь им нужно реконструировать, перестраивать или искать новое место", — сказал Ходжес.

Напомним, во время атаки 22 сентября сообщали о ряде ударов по местам базирования ВС РФ в Крыму. В частности, в сети насчитали минимум шесть возможных точек, откуда сообщали о взрывах.

Затем в сети показали последствия удара по штабу флота РФ в Севастополе. Оккупационные власти Крыма объявили об угрозе повторной атаки по Севастополю, в городе снова звучит воздушная тревога.