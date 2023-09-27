Створює тимчасовий хаос: удари ЗСУ по командирах РФ є частиною масштабного плану, — ЗМІ

Повідомляється, що підрозділи російської армії не навчені і навіть не мають права маневрувати автономно.

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Ліквідація українськими силами російських командирів є частиною більш масштабного плану командування ЗСУ. Про це заявив науковий стипендіат програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі виданню Newsweek.

За його словами, командири зазвичай мають мету, мотивацію і напрямок. Україна прагне підірвати здатність російських збройних сил ефективно продовжувати війну.

"Це частина ширшої стратегії з руйнування мережі командування і контролю противника з кінцевою метою значного зниження здатності російських сил планувати і проводити скоординовані операції", — сказав Борсарі.

Колишній український військовослужбовець Віктор Коваленко заявив журналістам, що для російських військових кожна втрата високопоставленого офіцера створює тимчасовий локалізований хаос. Так, підрозділи російської армії не навчені і навіть не мають права маневрувати автономно.

Генерал-лейтенант у відставці армії США Бен Ходжес сказав, що удари по вищих воєначальниках істотно ускладнюють дії російської армії у війні, що триває.

"Це уповільнює здатність росіян реагувати і передбачати. Це заважає їхньому плануванню, тому що тепер їм потрібно реконструювати, перебудовувати або шукати нове місце", — сказав Ходжес.

Нагадаємо, під час атаки 22 вересня повідомляли про низку ударів по місцях базування ЗС РФ у Криму. Зокрема, у мережі нарахували щонайменше шість можливих точок, звідки повідомляли про вибухи.

Потім у мережі показали наслідки удару по штабу флоту РФ у Севастополі. Окупаційна влада Криму оголосила про загрозу повторної атаки по Севастополю, у місті знову лунає повітряна тривога.