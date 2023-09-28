Изолировать и уничтожить: офицер США рассказал, чего добьется Украина с ракетами ATACMS

По словам офицера-артиллериста США Дена Райса, Штаты могут передать Украине ракеты М39. Этот вариант ATACMS устаревший, однако все равно довольно смертоносный.

Related video

Если Украина получит ракеты ATACMS, то сможет изолировать российские войска в Крыму и уничтожить их артиллерию. Об этом рассказал Американский офицер-артиллерист в отставке Дэн Райс изданию Business Insider.

По его словам, Штаты могут передать Украине ракеты М39. Этот вариант ATACMS устаревший, однако все равно довольно смертоносный.

"Вам не обязательно захватывать территорию, чтобы не дать россиянам возможности ее использовать", – сказал Райс.

Сообщается, что M39 ATACMS использовался в операции "Буря в пустыне". Он оснащен 950 противопехотными M74, или APAM. Суббоеприпасы выбрасываются и рассеиваются во время полета ракеты над определенной территорией.

Райс сказал, что дальнобойные ракеты с кассетными боеприпасами помогут отрезать российские войска от снабжения, не доходя до берега Азовского моря. Так, у ВСУ при помощи систем HIMARS получится начать наносить удары по железным дорогам, логистическим путям на оккупированных территориях.

"Это серьезное трансформационное изменение", — сказал Райс.

Более того, по словам эксперта, Силы обороны Украины, используя ATACMS, смогут также поражать сразу несколько артиллерийских орудий ВС РФ. А вот реактивные снаряды М26 и М26А1, которые тоже могут достаться Украине от США, смогут поражать российские фронтовые и тыловые батальоны.

Райс сказал, что дальность огня ВСУ значительно вырастет. Они смогут "наказывать" россиян до тех пор, пока они не будут вынуждены уйти с позиций.

Напомним, что эксперты рассказали Фокусу о преимуществах ATACMS для Украины. Сообщается, что наиболее перспективными направлениями применения ATACMS являются Бахмутское и Мелитопольское. Если говорить о Херсонском направлении, то ВСУ смогут полностью перекрыть обеспечение российской группировки в районе Токмака.