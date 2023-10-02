Решили вопрос пассажиров: новейший вертолет Invictus будет иметь внешние сиденья (фото)

Вертолет получит возможность брать на борт до 8 бойцов, которые будут сидеть снаружи вертолета в специально созданных креплениях, потому что сейчас разведывательные или ударные борта не имеют такой возможности. Поэтому перевозка извне является опасной для военных.

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Разработчики Textron показали патент для 360 Invictus, который содержит места для пассажиров извне. Об этом сообщает The War Zone.

Ударный вертолет получит модульную систему, которая позволит транспортировать небольшое количество бойцов снаружи. Textron Innovations отправила патент на "модульную развертываемую пассажирскую систему для самолетов" 12 сентября. В нем прямо не указывается, что технология создана для вертолета 360 Invictus, но визуально все соответствует именно ему.

Вертолет Invictus в варианте с пассажирами

Важно

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Модуль для пассажиров устанавливается на блок пуска ракет и корпус вертолета. В целом система рассчитана на 4 пассажиров или на эвакуацию двух бойцов на носилках. Ее можно будет развернуть вручную или в полностью автоматическом режиме. Однако кроме пусковых в вертолете нужно будет снять дополнительные крылья, которые созданы для обеспечения дополнительного подъема при большой загруженности оружием или грузом. Автор предполагает, что их демонтаж повлияет на скорость и дальность полета.

Патент для эвакуации раненых

Способность 360 Invictus выполнять любую из этих задач будет ограниченной по сравнению со специально сконструированными транспортными и медицинскими эвакуационными вертолетами. Однако возможность обеспечить дополнительную функцию, в случае необходимости может быть очень ценной, потому что разведывательные и ударные вертолеты обычно не имеют возможности перевозки вертолетов.

Сейчас военные используют ударные или разведывательные вертолеты для перевозки пассажиров без специальных систем для этого. Поэтому пассажиры рискуют попасть в ситуацию, которая может угрожать жизни.

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Напомним, 19 апреля Sikorsky решили не судиться с армией США из-за вбора вертолета Bell.

7 апреля в США объяснили, почему выбрали новый вертолет от Bell, а не Sikorsky.