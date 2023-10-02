ATACMS для Украины: слово "баллистика" вызывает у россиян панику, — Игнат (видео)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что российские вооруженные силы имеют комплексы противоракетной обороны, однако они вряд ли смогут эффективно противостоять баллистическим ракетам.

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Украина может получить от западных союзников тактические баллистические ракеты ATACMS, которые представляют серьезную угрозу для российских оккупантов. Как рассказал в эфире программы "Панюта. Підсумки" спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, одно лишь слово "баллистика" вызывает у россиян панику.

Игнат отметил, что сейчас украинская армия обладает своего рода тандемом из дальнобойных ракет воздушного базирования, имея в виду британские Storm Shadow и французские SCALP-EG, к которому могут присоединиться и ракета от немецких разработчиков TAURUS.

По словам полковника, к этому арсеналу хорошо бы подошли и американские баллистические ракеты класса "земля-земля" ATACMS, так как российские средства противоракетной обороны вряд ли смогут эффективно с ними бороться.

"Не бывает много ракет. Вы видите, какой результат они приносят. Сейчас имеем тандем. Надеемся на трио с немецкой ракетой TAURUS, ну и квартет дополнил бы неплохо ATACMS. Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ей", — отметил спикер ВВС.

Он напомнил, что ракеты ATACMS способны наносить удары на расстоянии до 300 км.

"Даже само слово "баллистика" будет в ушах российского руководства бить тревогу и шоу имени Скабеевой будут переполнены этой информацией, в ужасе комментирующих то, что Украина получила такой тип вооружения", — подчеркнул Игнат.

Напомним, по мнению офицера армии США в отставке Дэна Райсса, с помощью ракет ATACMS Украина может изолировать российские войска в Крыму и уничтожить их артиллерию. Он отметил, что ВСУ могут получить ракеты М39, которые являются хоть устаревшим вариантом тактических ракет ATACMS, но вполне эффективным.