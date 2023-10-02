"Научиться действовать сообща": стало известно, как проходят боевые слаживания в учебных центрах

По словам спикера ТЦК и СП, продолжительность подготовки в учебном центре зависит от того, какую специализацию получает мобилизованный и в каком Центре, а также в каком подразделении он будет служить.

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Вручение повестки военнообязанному не означает, что его сразу после положительного заключения ВЛК отправят на фронт. Об этом сообщил спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин, передает издание Telegraf.

Сегодня у подавляющего большинства мобилизованных нет опыта срочной службы, поэтому военные специальности они получают с нуля на базе учебных центров.

"К участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки, не допускаются согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", — отметил он.

Продолжительность подготовки в учебном центре зависит от многих факторов. Во-первых, от того, какую специализацию получает мобилизованный и в каком Центре (они отличаются направлениями подготовки), во-вторых, в каком подразделении он будет служить.

"Кроме получения индивидуальных навыков, мобилизованный должен пройти боевое слаживание в подразделении. То есть, научившись пользоваться своим вооружением, он должен научиться применять полученные знания в составе минимального подразделения – отделения. Иными словами, стрелок, пулеметчик и гранатометчик (к примеру) должны научиться действовать сообща: штурмовать вражеские позиции, уничтожать бронетехнику на полигоне и т.д. Далее, когда он попадает в батальон, там проходит слаживание — сначала на уровне взвода, роты и, наконец, батальона. Только после этого мобилизованный может приступать к выполнению боевых задач", — добавил спикер ТЦК и СП.

Также он объяснил, что может быть и наоборот — сначала сформируется батальон в полном составе и сразу проходит разрешение.

"Но все равно сначала будет базовая подготовка, потом профессиональная, и только после этого начинается слаживание", — сказал он.

По словам Романа Истомина, в зависимости от здоровья и полной или ограниченной пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва.

Базовая всеобщая военная подготовка длится не менее месяца. Еще 14–40 дней — профессиональная, по конкретной военно-учетной специальности. В учебном центре подготовка может длиться от 30 до 70 дней.

Напомним, адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко рассказала, что уполномоченные лица могут вручать повестки в любых местах — парк, работа, метро. Однако представители военкоматов не могут дозаполнять повестку при вас, поскольку ее выписывать может только руководитель ТЦК и СП.

В начале сентября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине могут убрать категорию ограниченно годных к военной службе. По его словам, это необходимо сделать из-за коррупционных рисков.