3000 калек: в Осетии чиновник отчитался перед Путиным и случайно выдал количество потерь РФ

Мобилизовали 1000, покалечили 3000 — таким образом российские чиновники сводят на нет потуги российского военного командования скрыть цифры потерь и мобилизованных.

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Руководитель Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло во время отчета президенту РФ Владимиру Путину ненароком раскрыл количество потерь личного состава в возглавляемом регионе и действительный масштаб скрытой мобилизации, пишет Defense Express.

Известно, что данные о потерях российской армии в Украине, равно как и количество мобилизованных во время так называемой "ползучей мобилизации" в РФ, — это конфиденциальная информация, которая тщательно охраняется всеми возможными способами. Однако большое желание российских чиновников выслужиться или просто даже их недальновидность становится источником интересных фактов.

Так, сегодня, 2 октября, во время рабочей встречи с президентом глава этого федерального субъекта РФ похвастался региональной инициативой, согласно которой начата выдача "социальных паспортов участникам СВО, которые получили тяжелые увечья". Об этом сообщило еще и российское информагентство ТАСС.

Фото: Из открытых источников

"С момента, когда была объявлена частичная мобилизация, принято решение сформировать социальные паспорта на всех мобилизованных, добровольцев и действующих военнослужащих, получивших тяжелые увечья. На сегодня у нас более 3 тысяч социальных паспортов. За каждой семьей закреплен социальный работник", — отчитался Меняйло.

Таким образом чиновник публично сообщил о том, что против плана мобилизации в 1000 человек только покалеченных в возглавляемом им регионе более 3 тысяч. Также цифры не совпадают и с данными по так называемым добровольческим отрядам, сформированным по региональному признаку — "Алания" и "Осетия", которые на 70% составляют жители Северной Осетии. В целом население этого региона России насчитывало в 2019 году 699 тысяч, из которых трудоспособное население мужского пола от 16 до 54 лет составляло 195 тысяч. Простая арифметика доказывает, что уже каждый 100-й человек из Северной Осетии был на фронте, получил тяжелое ранение и вернулся. Сколько вернулось невредимыми и сколько погибло, неизвестно.

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Для понимания масштабов расхождений при обнародовании потерь между тем, что озвучивает российское военное командование, и реальными данными можно назвать лишь одну цифру, пишет Defense Express: на всю Россию в соответствии с государственным реестром инвалидов с 24 февраля 2022 года до 15 июля 2023 года было официально зарегистрировано лишь 5127 человек.

Недавно Фокус писал, что Министерство труда и социального развития РФ также неожиданно обнародовало количество погибших участников боевых действий, когда заказало 230 тысяч удостоверений для родственников таких лиц.

Фокус сообщал, что, по словам бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, в разные периоды войны против Украины российская армия потеряла 60-70% командиров и это создает врагу большие проблемы.

Напомним, 30 сентября Фокус отмечал, что ВС РФ развернули на Лимано-Купянском направлении резервную армию. Новосформированная армия состоит из 12 тысяч бойцов. Россия собирала ее в течение года из мобилизованных, а также солдат разбитых подразделений.

Кроме этого, в сентябре в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может провести очередную волну мобилизации и набрать в армию от 400 до 700 тысяч мужчин. Из-за катастрофических потерь массовая принудительная мобилизация населения пройдет, в частности, на временно оккупированных территориях Украины.