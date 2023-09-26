Мечтательная математика Шойгу: министр обороны России снова нафантазировал потери ВСУ

Российское военное командование традиционно солгало о потерях Сил обороны Украины. Однако их подсчеты значительно расходятся с данными сторонних наблюдателей.

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Министр обороны России Сергей Шойгу регулярно мечтает о больших потерях ВСУ в технике и личном составе. Так, за текущий месяц, по его данным, украинская армия потеряла более 17 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц военной техники, пишет российское информагентство "РИА Новости". Среди якобы утраченного вооружения Шойгу назвал семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger.

Впрочем, по данным независимого аналитического проекта Oryx, который ведет подсчет на основе фото или видеодоказательств, Силы обороны Украины за все время с начала полномасштабного вторжения РФ потеряли 4 493 единицы техники. Причем часть машин не уничтожены, а повреждены и подлежат ремонту. Так, по данным Oryx, с 24 февраля 2022 года по 26 сентября 2023 года российским войскам удалось уничтожить 3 034 единицы техники, захватить — 958, а повредить — 345. Брошенными зафиксировали 156 единиц украинской техники.

"Западная техника демонстрирует высокий уровень защиты, в частности ВС РФ повредили танк Stridsvagn (Leopard 2А5), который передала Швеция. Также была повреждена шведская БМП CV9040 и американский броневик типа MRAP MAxxPro. Однако были и другие потери: танки, БПЛА и грузовик", — приводили цифры в Oryx по состоянию на 24 сентября.

В то же время потери Российской Федерации в Украине продолжают стремительно расти, и в ближайшее время можно ожидать еще один рекорд, как подчеркивает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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В то же время российское военное командование уже более года скрывает официальное количество погибших и раненых и подает искаженные данные о потерях личного состава и техники. Поэтому и использует, чтобы замаскировать истинное положение дел, такой способ, как искусственное гиперпреувеличение украинских потерь. Аналитики ISW отмечали, что Шойгу в конце весны даже специально наградил за заявленные "успехи" российских оккупантов. Однако стало известно, что Министерство труда и соцразвития РФ заказало в сентябре этого года 230 тысяч удостоверений для погибших ветеранов боевых действий, что может свидетельствовать о понимании Россией масштабов потерь российской армии в российско-украинской войне.

Исследователи Русской службы Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" по состоянию на 15 сентября 2023 года поименно установили по открытым источникам 32 164 погибших российских военных. В этот список не входят погибшие военные так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых насчитывается якобы не менее 11 500. Однако эти оценки могут быть как минимум вдвое меньше количества официально похороненных в России военных.

По данным Генштаба ВСУ и иностранной разведки, потери российских оккупантов гораздо больше.

Потери РФ в Украине на 26 сентября 2023 года Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Фокус писал, что, по словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, только на Таврическом направлении за последние сутки ВСУ ликвидировали пять складов, 35 единиц техники, а потери в личном составе оккупантов составили 190 военных.

Кроме того, Фокус отмечал, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили о значительном росте потерь российской армии на Запорожском направлении.

Фокус сообщал 25 сентября, что российские войска потеряли десятки единиц техники, включая самодельную РСЗО "Огонь" на базе МТ-ЛБ. Больше всего украинские войска выбили легкобронированной техники и артиллерии. Всего было уничтожено и повреждено 24 единицы техники по типу МТ-ЛБ, БМП-1, 2, 3, а также БТРы и броневик "Тигр-М".

Украинские военные впервые уничтожили российскую самодельную РСЗО с корабельной установкой "Огонь". Машину создали на базе МТ-ЛБ. Событие произошло в Херсонской области в районе поселка Казачьи Лагеря.

24 сентября Фокус показал видео уничтожения наблюдательного пункта РФ под Токмаком.