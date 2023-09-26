Мрійлива математика Шойгу: міністр оборони Росії знову нафантазував втрати ЗСУ

Російське військове командування традиційно збрехало про втрати Сил оборони України. Проте їх підрахунки значно розходяться з даними сторонніх спостерігачів.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу регулярно мріє про великі втрати ЗСУ в техніці та особовому складі. Так, за поточний місяць, за його даними, українська армія втратила понад 17 тисяч військових і понад 2,7 тисячі одиниць військової техніки, пише російське інформагентство "РИА Новости". Серед нібито втраченого озброєння Шойгу назвав сім БМП Bradley, два німецьких танки Leopard та один Challenger.

Утім, за даними незалежного аналітичного проєкту Oryx, який веде підрахунок на основі фото чи відеодоказів, Сили оборони України за весь час з початку повномасштабного вторгнення РФ втратили 4 493 одиниці техніки. Причому частина машин не знищені, а пошкоджені й підлягають ремонту. Так, за даними Oryx, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2023 року російським військам вдалося знищити 3 034 одиниці техніки, захопити — 958, а пошкодити — 345. Покинутими зафіксували 156 одиниць української техніки.

"Західна техніка демонструє високий рівень захисту, зокрема ЗС РФ пошкодили танк Stridsvagn (Leopard 2А5), який передала Швеція. Також було пошкоджено шведську БМП CV9040 й американський броньовик типу MRAP MAxxPro. Проте були й інші втрати: танки, БПЛА та вантажівка", — наводили цифри в Oryx станом на 24 вересня.

Водночас втрати Російської Федерації в Україні продовжують стрімко зростати, і найближчим часом можна очікувати на ще один рекорд, як підкреслює військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Водночас російське військове командування вже понад рік приховує офіційну кількість загиблих і поранених та подає викривлені дані про втрати особового складу і техніки. Тож і використовує, аби замаскувати справжній стан справ, такий спосіб, як штучне гіперперебільшення українських втрат. Аналітики ISW зазначали, що Шойгу наприкінці весни навіть спеціально нагородив за заявлені "успіхи" російських окупантів. Проте стало відомо, що Міністерство праці і соцрозвитку РФ замовило у вересні цьогоріч 230 тисяч посвідчень для загиблих ветеранів бойових дій, що може свідчити про розуміння Росією масштабів втрат російської армії в російсько-українській війні.

Дослідники Російської служби Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" станом на 15 вересня 2023 року поіменно встановили за відкритими джерелами 32 164 загиблих російських військових. До цього списку не входять загиблі військові так званих "ДНР" і "ЛНР", яких налічують нібито не менше 11 500. Однак ці оцінки можуть бути як мінімум удвічі менші за кількість офіційно похованих у Росії військових.

За даними Генштабу ЗСУ та іноземної розвідки, втрати російських окупантів набагато більші.

Втрати РФ в Україні на 26 вересня 2023 року Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, лише на Таврійському напрямку за останню добу ЗСУ ліквідували п'ять складів, 35 одиниць техніки, а втрати в особовому складі окупантів склали 190 військових.

Крім того, Фокус зазначав, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про значне зростання втрат російської армії на Запорізькому напрямку.

Фокус повідомляв 25 вересня, що російські війська втратили десятки одиниць техніки, включно із саморобною РСЗВ "Огонь" на базі МТ-ЛБ. Найбільше українські війська вибили легкоброньованої техніки та артилерію. Усього було знищено та пошкоджено 24 одиниці техніки по типу МТ-ЛБ, БМП-1, 2, 3, а також БТРи та броньовик "Тигр-М".

Українські військові вперше знищили російську саморобну РСЗВ з корабельною установкою "Огонь". Машину створили на базі МТ-ЛБ. Подія відбулась в Херсонській області в районі селища Козачі Лагері.

24 вересня Фокус показав відео знищення спостережного пункту РФ під Токмаком.