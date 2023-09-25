РСЗВ "Огонь", Ка-52 та десятки БМП: оновлені втрати окупантів за даними Oryx

Українські війська вперше знищили саморобну РСЗВ на базі МТ-ЛБ "Огонь", на якій встановили корабельну установку. Також було знищено 24 одиниці легкоброньованої техніки. Окупанти змогли пошкодити шведську БМП CV9040 та танк Stridsvagn 122.

Related video

Російські війська втратили десятки одиниць техніки, включно з саморобною РСЗВ "Огонь" на базі МТ-ЛБ. Про це повідомляє проєкт Oryx, де ведуть підрахунок на основі фото чи відео доказів.

Найбільше українські війська вибили легкоброньованої техніки та артилерію. Ворог втратив одразу 9 БМП-1, з яких 4 було пошкоджено, а з них ще 2 було покинуто. Усього було знищено та пошкоджено 24 одиниці техніки по типу МТ-ЛБ, БМП-1, 2, 3, а також БТРи та броньовик "Тигр-М".

Українські військові вперше знищили російську саморобну РСЗВ з корабельною установкою "Огонь". Машину створили на базі МТ-ЛБ. Подія відбулась в Херсонській області в районі селища Козачі Лагері.

Знищений "Огонь"

Також Сили оборони змогли знищити 3 пускові установки РСЗВ "Град" й іншу артилерію:

2 152-мм гаубиці "Мста-Б";

2 152-мм САУ "Гіацинт-С";

1 100-мм протитанкова гармата МТ-12;

1 122-мм гармата Д-30;

1 152-мм "Мста-Б";

1 152-мм "Гіацинт-Б";

1 120-мм "Нона";

1 203-мм САУ "Піон" або "Малка".

Окупанти втратили гелікоптер Ка-52, його було пошкоджено. В списку додалась одна зенітно-ракетна установка "Стріла-10", БПЛА Zala та 11 вантажівок "Урал" та "КамАЗ". Ворог втратив 4 танки, серед яких два Т-80БВ, один Т-80БВМ й один невстановлений танк. Всього у списку додалось 55 одиниць зразків озброєння.

Оновлений список втрат російських військ Фото: Oryx

З українського боку були також втрати, але частина техніки було пошкоджено. Західна техніка демонструє високий рівень захисту, зокрема ЗС РФ пошкодили танк Stridsvagn (Leopard 2А5), який передала Швеція. Також було пошкоджено шведську БМП CV9040 й американський броньовик типу MRAP MAxxPro. Проте були й інші втрати: танки, БПЛА та вантажівку.

Оновлений список втрат української армії. Фото: Oryx

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ написали, що у РФ видали новий фейк про знищення танка Leopard 1, нібито він був з німецьким екіпажем всередині.

24 вересня показали відео знищення спостережного пункту РФ під Токмаком.