ВС РФ усилили атаки беспилотниками Shahed: в ВСУ объяснили, с чем это связано (видео)

Российские войска активнее запускают на территорию Украины ударные дроны. Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что на это есть несколько причин.

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ВС РФ стали чаще использовать для атак дроны-камикадзе типа Shahed, ведь на это есть несколько причин. И ни одной из них не является низкая эффективность применения ракет. Об этом в эфире телемарафона 3 октября рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракета летит точно, далеко и быстро. И я бы не сказал, что ее легче сбить. Здесь все в опыте и в силах и средствах, которые расположены в том или ином районе. На сегодня противовоздушная оборона сосредоточена на защите объектов критической инфраструктуры, военных объектов, городов миллионников и других городов, которые атакует враг. Где враг чаще должен потенциально наносить удары, там будет больше сосредоточено сил и средств", — подчеркнул он.

Военный предложил вспомнить, как российские оккупанты атаковали ракетами Киев, и подчеркнул, что их не легче сбивать, чем беспилотники.

"Процент сбития и "шахедов", и ракет примерно одинаковый. Это разные типы воздушных целей. И для каждой из них есть свои средства, которые должны работать в том или ином городе", — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил объяснил, что для ВСУ атаки дронов — это дешевле, легче и быстрее.

"Поэтому они сосредоточились на производстве именно ударных БПЛА. Ракеты быстро не удастся изготавливать. Тем более если санкции будут усиливаться, а главное — контроль за их соблюдением от наших западных партнеров", — сказал Игнат.

Он добавил, что и в "шахедах", и в ракетах заложены именно западные технологии.

Комментарий Юрия Игната (об атаках дронов — с 3:18)

Напомним, ночью на 3 октября ВС РФ в очередной раз атаковали Украину дронами типа Shahed. В соцсетях сообщали о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях. Позже в Силах обороны юга проинформировали, что регионы в течение трех часов "накрывали" беспилотники, выпущенные в несколько волн.

Впоследствии в Воздушных силах опубликовали отчет, что ВС РФ запустили ночью 31 БПЛА, 29 из них удалось уничтожить. Также бойцы "обезвредили" вражескую крылатую ракету "Искандер-К".