Пытались скрыть от ВСУ: ГБР передало военным вертолет "Мотор Сич" (фото)
По данным следствия, руководство компании в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет приказало подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток с целью воспрепятствовать его передаче ВСУ.
Сотрудники Государственного бюро расследований передали Вооруженным силам Украины вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от военных. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В июне 2023 года ГБР провело арест данного летательного аппарата в ходе уголовного расследования, связанного с препятствованием законной деятельности ВСУ и содействием государству-агрессору.
В результате расследования, проведенного ГБР, было выявлено, что в мае 2022 года, по меньшей мере, еще один вертолет был приказан подчиненным перевести сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это было предпринято с целью препятствовать передаче данного вертолета Вооруженным Силам Украины.
В настоящее время вертолет возвращен в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
24 марта проект "Схемы" сообщил, что "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева продавал двигатели в Иран. Установки АИ-9 и ТВ3-117 поставлялись военно-промышленным предприятиям, находящимся под санкциями США и ЕС, в том числе HESA, собирающим дроны-камикадзе Shahed.
23 октября СБУ сообщила о задержании экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Ему объявили о подозрении в пособничестве России и коллаборационной деятельности. По данным правоохранителей, "Мотор Сич" передавала в Россию оборудование, которое оккупанты использовали для ремонта боевых вертолетов.