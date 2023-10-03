Намагалися приховати від ЗСУ: ДБР передало військовим вертоліт "Мотор Січ" (фото)
За даними слідства, керівництво компанії в травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер наказало підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід з метою перешкодити його передачі ЗСУ.
Співробітники Державного бюро розслідувань передали Збройним силам України вертоліт Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалося приховати від військових. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У червні 2023 року ДБР провело арешт цього літального апарата під час кримінального розслідування, пов'язаного з перешкоджанням законній діяльності ЗСУ та сприянням державі-агресору.
У результаті розслідування, проведеного ДБР, було виявлено, що в травні 2022 року, щонайменше, ще один вертоліт було наказано підлеглим перевести спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Усе це було зроблено з метою перешкоджати передачі цього вертольота Збройним Силам України.
Наразі гелікоптер повернуто в Україну, і тепер він виконуватиме завдання в одній із бойових частин ЗСУ.
Слідчі ДБР вирішують питання про притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.
24 березня проєкт "Схеми" повідомив, що "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавав двигуни в Іран. Установки АІ-9 і ТВ3-117 постачали військово-промисловим підприємствам, які перебувають під санкціями США і ЄС, зокрема HESA, що збирає дрони-камікадзе Shahed.
23 жовтня СБУ повідомила про затримання експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Йому оголосили про підозру в пособництві Росії та колабораційній діяльності. За даними правоохоронців, "Мотор Січ" передавала в Росію обладнання, яке окупанти використовували для ремонту бойових вертольотів.