Намагалися приховати від ЗСУ: ДБР передало військовим вертоліт "Мотор Січ" (фото)

За даними слідства, керівництво компанії в травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер наказало підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід з метою перешкодити його передачі ЗСУ.

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Співробітники Державного бюро розслідувань передали Збройним силам України вертоліт Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалося приховати від військових. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У червні 2023 року ДБР провело арешт цього літального апарата під час кримінального розслідування, пов'язаного з перешкоджанням законній діяльності ЗСУ та сприянням державі-агресору.

У результаті розслідування, проведеного ДБР, було виявлено, що в травні 2022 року, щонайменше, ще один вертоліт було наказано підлеглим перевести спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Усе це було зроблено з метою перешкоджати передачі цього вертольота Збройним Силам України.

Наразі гелікоптер повернуто в Україну, і тепер він виконуватиме завдання в одній із бойових частин ЗСУ.

Слідчі ДБР вирішують питання про притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

ДБР передало військовим вертоліт АТ "Мотор Січ" ДБР передало військовим вертоліт АТ "Мотор Січ" ДБР передало військовим вертоліт АТ "Мотор Січ" ДБР передало військовим вертоліт АТ "Мотор Січ" ДБР передало військовим вертоліт АТ "Мотор Січ"

24 березня проєкт "Схеми" повідомив, що "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавав двигуни в Іран. Установки АІ-9 і ТВ3-117 постачали військово-промисловим підприємствам, які перебувають під санкціями США і ЄС, зокрема HESA, що збирає дрони-камікадзе Shahed.

23 жовтня СБУ повідомила про затримання експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Йому оголосили про підозру в пособництві Росії та колабораційній діяльності. За даними правоохоронців, "Мотор Січ" передавала в Росію обладнання, яке окупанти використовували для ремонту бойових вертольотів.