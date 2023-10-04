"Время — не наш друг": Кирби об ухудшении погоды для контрнаступления ВСУ

Джон Кирби отметил, что очень важно без пауз поддерживать Украину, поэтому у ВСУ есть еще полтора-два месяца до ухудшения погоды. Этим временем надо воспользоваться.

Related video

Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби во время брифинга сказал, что у Украины есть 6-8 недель хорошей погоды для продолжения наступления. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

Сейчас у Соединенных Штатов есть достаточно финансовых полномочий для удовлетворения украинских потребностей на поле битвы, но нужно не допустить перебоев с помощью, заявил представитель Байдена. Сейчас идет ожесточенная борьба на двух основных направлениях — восток и юг Украины.

"Они все еще ведут борьбу каждый день. И именно поэтому я сказал в своем вступительном слове: "Время — не наш друг". У нас есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды, прежде чем обе стороны, откровенно говоря, будут "вынуждены" воевать. Мы хотим убедиться, что воспользуемся этим", — пояснил Кирби.

Также он добавил, что он не может говорить об условиях на поле боя в каком-то одном районе или о том, сколько есть боеприпасов в ВСУ, но важно, чтобы поддержка продолжалась. Поэтому любой перерыв в финансировании не пойдет на пользу Украине. Кирби считает, что без помощи со стороны США Украина не сможет защитить себя и РФ может перехватить инициативу.

Напомним, 3 октября СМИ писали, что российская тактика маневренной обороны приносит успех для войск РФ, но есть признаки, что стратегия уже дает трещины.

Ранее эксперты заявляли, что ВСУ не обязательно деоккупировать Токмак путем прямого штурма — украинские защитники могут пойти прямо к побережью Азова.