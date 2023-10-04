"Час – не наш друг": Кірбі про погіршення погоди для контрнаступу ЗСУ

Джон Кірбі зазначив, що дуже важливо без пауз підтримувати Україну, тому в ЗСУ є ще півтора-два місяці до погіршення погоди. Цим часом треба скористатись.

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Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі під час брифінгу сказав, що в України є 6-8 тижнів гарної погоди для продовження наступу. Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

Наразі у Сполучених Штатів є достатньо фінансових повноважень для задоволення українських потреб на поле битви, але потрібно не допустити перебоїв із допомогою, заявив представник Байдена. Наразі точиться запекла боротьба на двох основних напрямках — схід та південь України.

"Вони все ще ведуть боротьбу кожного дня. І саме тому я сказав у своєму вступному слові: "Час — не наш друг". У нас є ще шість-вісім тижнів гарної погоди, перш ніж обидві сторони, відверто кажучи, будуть "змушені" воювати. Ми хочемо переконатися, що скористаємося цим", — пояснив Кірбі.

Також він додав, що він не може говорити про умови на полі бою в якомусь одному районі або про те, скільки є боєприпасів в ЗСУ, але важливо, щоб підтримка продовжувалась. Тому будь-яка перерва у фінансуванні не піде на користь України. Кірбі вважає, що без допомоги з боку США Україна не зможе захистити себе та РФ може перехопити ініціативу.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що російська тактика маневреної оборони приносить успіх для військ РФ, але є ознаки, що стратегія вже дає тріщини.

Раніше експерти заявляли, що ЗСУ не обов'язково деокупувати Токмак шляхом прямого штурму — українські захисники можуть піти прямо до узбережжя Азова.