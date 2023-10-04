"Предотвратим Содом и Гоморру": Балицкий предлагает России захватить страны Балтии (видео)

Назначенный оккупационными властями "губернатор" Запорожской области заявил, что цель РФ – захватить не только Украину, но и страны Балтии, Польшу и Финляндию, где живут "их подданные".

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Назначенный Кремлем "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий открыто поддержал российское вторжение в Финляндию, Польшу и страны Балтии, которое восстановит Российскую империю в границах, существовавших до 1917 года. Об этом коллаборант заявил в интервью РИА "Новости".

"Когда Российская империя пошатнулась после большевистского переворота и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданных. Я сейчас про земли не говорю, хотя, само собой, я понимаю, что в их число входят Варшава, Хельсинки, Ревель, Лиепая и вся Прибалтика. Это все наши земли, и наши люди там живут", – заявил Балицкий.

Далее коллаборант утверждает, что ситуацию, в которой "подданных Российской империи, а сейчас Российской федерации" сделали "стадом бессловесных тварей дрожащих", нужно "поправить силой русского оружия".

"Мы вернем своих людей, своих подданных, чтобы весь мир не превратился в тот Содом и Гоморру, который сейчас творится в Европе. Ни в какую дипломатию я в данном случае не верю", – заявил коллаборант.

Интервью Евгения Балицкого для РИА "Новости"

Высказывания кремлевского ставленника, который в прошлом был нардепом от "Партии регионов", прозвучали на фоне растущей волны российской пропаганды о восстановлении не только СССР, но и Российской империи.

Это перекликается и с комментариями российского генерала Андрея Мордвичева, заявившего, что захват Украины является лишь "ступенькой" к более широкому вторжению в Европу.

"Война будет продолжаться в течение длительного периода. Обсуждать конкретные даты не имеет смысла… Что касается Восточной Европы и того, что необходимо сделать, то это, безусловно, потребует больше времени. Украина – это только начало. Я верю, что сторонники этой войны на этом не остановятся", — сказал Мордвичев в интервью государственному телеканалу "Россия-1".

Интервью российского генерала Мордвичева телеканалу "Россия-1"

Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев причастен к захвату Мариуполя, а также лично отдавал приказ о штурме "Азовстали". В феврале этого года он был назначен на пост командующего Центральным военным округом. В сентябре указом президента РФ Мордвичев был повышен в звании до генерал-полковника.

Напомним, в июне украинский суд заочно приговорил главу оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса.