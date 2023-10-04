Красный Крест хочет наказать главу отделения в Беларуси за депортацию детей из Украины, — СМИ

По словам журналистов, правление Международной федерации КК заявило, что гендиректор Дмитрий Шадов должен быть уволен до 30 ноября. В противном случае белорусский филиал будет подвергнут серьезным санкциям.

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Международный Красный Крест призвал белорусское отделение уволить гендиректора Дмитрия Шевцова за то, что тот помогал депортировать украинских детей на территорию Беларуси. Об этом пишет издание Independent.

По словам журналистов, правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявило, что дало белорусскому филиалу время до 30 ноября. До этого дня Шевцов должен быть уволен. В противном случае правление порекомендует всем членским организациям прекратить новые партнерские отношения и финансирование белорусского отделения Красного Креста.

Сообщается, что внутреннее расследование Международной федерации Красного Креста показало, что отделение в Беларуси признает, что Шевцов "несет полную ответственность" за то, в чем его обвинили. Правда, как сообщается, непосредственно Белорусский Красный Крест занимался после того, как они попадали на территорию РБ. В то же время депортацией занималась другая неуказанная организация.

Напомним, что Хакеры группы "Киберпартизаны" выяснили, что глава филиала Красного креста республики Беларусь Дмитрий Шевцов ездил на оккупированный Донбасс с нашивкой с символом "Z". По словам хакеров, к ним в руки попали документы за 2022-й год, в которых говорится, что о ввозе в Беларусь детей из оккупированного Лисичанска. Причем в разных отчетах количество украинских детей и затраченных на них ресурсов различается.