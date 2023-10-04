Великобритания заключила контракты на 4 млрд фунтов для субмарины проекта SSN-AUKUS

Британское правительство подписало соглашение с BAE Systems и 300 подрядчиками, чтобы строить новейшие субмарины для Австралии.

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Правительство Великобритании заключило контракт с компанией BAE Systems на начало строительства новых атомных субмарин по проекту SSN-AUKUS. Об этом сообщает правительство.

Правительство поддержало контракт с британскими компаниями для строительства новых субмарин в рамках проекта SSN-AUKUS. Договор предусматривает производство главных частей и компонентов к подводным лодкам нового типа. В целом контракт охватывает 300 компаний по всей Великобритании, все они будут составлять сложную цепочку поставки компонентов.

Также соглашение совпало с переходом реализации проекта в фазу D2L2 с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock на начало конструирования и производства непосредственных секций корпуса. Главным партнером для Великобритании является Австралия. В стране начинается строительство комплексов для предприятий, которые тоже будут производить атомные субмарины SSN-AUKUS. Техническую поддержку будет оказывать Лондон.

Сам процесс построения субмарин SSN-AUKUS будет происходить на верфи в Барроу-ин-Фернесси, а построение ядерных силовых установок в Дерби на мощностях Rolls-Royce Submarines. Последняя для этого расширяет штат работников и модернизирует производственные мощности. Всего будет построено 5 реакторов.

Изготовить субмарины должны в конце 2030-х годов, чтобы заменить имеющийся парк атомных подводных лодок.

Напомним, 15 марта Китай обвинил Запад в разжигании новой гонки вооружений из-за строительства атомных субмарин для Австралии.

6 января в Конгрессе США проявили обеспокоенность из-за союза AUKUS. США не сможет изготавливать в достаточном количестве атомные субмарины.