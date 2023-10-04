"Масса имеет значение": армия США выносит важные уроки из войны в Украине, — СМИ

По словам журналистов, кроме США ни один союзник в НАТО не имеет запасов бронетехники и боеприпасов, которых хватило бы даже на несколько месяцев такой же по масштабам войны, как в Украине.

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Армии США и союзников по НАТО делают выводы из войны в Украине. В первую очередь это касается масштабов сражений и массы вооружений, которые необходимы для боевых действий. Об этом рассказал директор Стратегической инициативы Скоукрофта Эндрю Мичта в статье для Atlantic Council.

По его словам, США на протяжении долгих лет вели "запланированные войны", для которых были характерны расписания с контролем во многих областях, безоговорочная логистика. Однако сейчас американцы изменили ожидания о том, что нужно военным для лучшей готовности к боевым действиям.

Главный урон, как отметил эксперт, состоит в том, что масса еще имеет большое значение. Так, кроме США ни у одного союзника в НАТО нет столько бронемашин и боеприпасов, чтобы вести хотя бы несколько месяцев войну сопоставимую по масштабам войне в Украине.

Как написал аналитик, вторжение России в Украину должно положить конец "одержимости" высокоточными ударами, которые доминируют в культуре оборонных закупок Соединенных Штатов.

"Эта война привлекла внимание к вечной истине войны: в конфликте между государствами массовость преобладает над точностью", – отметил Мичта.

Он отметил, что влияние массы ощущается практически сразу и фиксирует в точке контакта двух армий. А вот высокоточные удары по силам противника глубоко в тылу дают результаты только со временем. Возможно, к тому моменту поле боя успеет расшириться.

"США необходимо принять старые принципы массовости, которые проложили путь к победе во Второй мировой войне и позволили им успешно сдерживать и, наконец, победить Советский Союз во время Холодной войны", — заявил Мичта.

Напомним, что СМИ писали, что в США продолжаются испытания новой крылатой ядерной ракеты. Американские Воздушные силы провели уже 9 испытаний. Значительная часть информации о ракете LRSO засекречена, но известно, что вопрос серийного производства должны решить в 2027 году.