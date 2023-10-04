"Маса має значення": армія США виносить важливі уроки з війни в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, окрім США жоден союзник у НАТО не має запасів бронетехніки та боєприпасів, яких вистачило б навіть на кілька місяців такої ж за масштабами війни, як в Україні.

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Армії США і союзників по НАТО роблять висновки з війни в Україні. Насамперед це стосується масштабів битв і маси озброєнь, які необхідні для бойових дій. Про це розповів директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта Ендрю Мічта у статті для Atlantic Council.

За його словами, США протягом довгих років вели "заплановані війни", для яких були характерні розклади з контролем у багатьох галузях, беззастережна логістика. Однак зараз американці змінили очікування про те, що потрібно військовим для кращої готовності до бойових дій.

Головна шкода, як зазначив експерт, полягає в тому, що маса ще має велике значення. Так, крім США, у жодного союзника в НАТО немає стільки бронемашин і боєприпасів, щоб вести хоча б кілька місяців війну, яку можна було б порівняти за масштабами з війною в Україні.

Як написав аналітик, вторгнення Росії в Україну має покласти край "одержимості" високоточними ударами, які домінують у культурі оборонних закупівель Сполучених Штатів.

"Ця війна привернула увагу до вічної істини війни: у конфлікті між державами масовість переважає над точністю", — зазначив Мічта.

Він зазначив, що вплив маси відчувається практично одразу і фіксує в точці контакту двох армій. А ось високоточні удари по силах противника глибоко в тилу дають результати тільки з часом. Можливо, до того моменту поле бою встигне розширитися.

"США необхідно прийняти старі принципи масовості, які проклали шлях до перемоги у Другій світовій війні та дали їм змогу успішно стримувати і, зрештою, перемогти Радянський Союз під час Холодної війни", — заявив Мрія.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у США тривають випробування нової крилатої ядерної ракети. Американські Повітряні сили провели вже 9 випробувань. Значна частина інформації про ракету LRSO засекречена, але відомо, що питання серійного виробництва мають вирішити у 2027 році.