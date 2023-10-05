Более $150 млрд: эксперты назвали уровень разрушений в результате войны в Украине (инфографика)

Разрушениям и повреждениям, по оценке аналитиков KSE, подверглись 18 аэропортов и гражданских аэродромов страны, 344 моста и мостовых переходов.

Related video

По состоянию на 1 сентября 2023 года показатель прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, составляет $151,2 млрд, что на $700 млн больше, чем в июне. Об этом сообщила Киевская школа экономики (KSE).

Жилищный фонд понес наибольшие убытки. Речь идет о сумме в $55,9 млрд. В результате боевых действий повреждены 19,1 тыс. многоквартирных и 147,8 тыс. частных домов.

Области, которые понесли наибольшие убытки в жилищном фонде:

Донецкая

Луганская

Киевская

Харьковская

Херсонская

Николаевская

Черниговская

Запорожская

Разрушения и повреждения получили 18 аэропортов и гражданских аэродромов страны. Также это касается и 344 мостов и мостовых переходов и более 25 тыс. км автодорог.

В сфере промышленности тоже значительные потери. Они насчитывают по меньшей мере 426 крупных и средних предприятий.

Фото: Киевская школа экономики

Эксперт KSE считают, что сфера образования является одной из тех, которые больше всего пострадали. На начало сентября 2023 года этой отрасли нанесен в результате войны ущерб на $10,1 млрд. По сравнению с июнем 2023 года эта сумма выросла более чем на $400 млн. В Донецкой, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Киевской и Запорожской областях больше всего поврежденных образовательных учреждений.

В сфере здравоохранения также и значительные убытки. В целом в результате атаки российских захватчиков разрушено или повреждено 1223 медучреждения, из них 384 больницы и 352 амбулатории.

Напомним, 3 октября эксперт назвал самое эффективное оружие против БПЛА Shahed. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, американские ЗРК Patriot не подходят для уничтожения дронов Shahed. Для этого используют установки малого радиуса действия.