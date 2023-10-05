Понад $150 млрд: експерти назвали рівень руйнувань внаслідок війни в Україні (інфографіка)

Руйнувань та пошкоджень, за оцінкою аналітиків KSE, зазнали 18 аеропортів і цивільних аеродромів країни, 344 мости та мостових переходів.

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Станом на 1 вересня 2023 року показник прямого задокументованого збитку, завданого інфраструктурі України, становить $151,2 млрд, що на $700 млн більше, ніж у червні. Про це повідомила Київська школа економіки (KSE).

Житловий фонд зазнав найбільших збитків. Йдеться про суму в $55,9 млрд. Внаслідок бойових дій пошкоджено 19,1 тис. багатоквартирних та 147,8 тис. приватних будинків.

Області, які зазнали найбільших збитків у житловому фонді:

Донецька

Луганська

Київська

Харківська

Херсонська

Миколаївська

Чернігівська

Запорізька

Руйнувань та пошкоджень зазнали 18 аеропортів і цивільних аеродромів країни. Також це стосується й 344 мости та мостових переходів та понад 25 тис. км автодоріг.

У сфері промисловості теж значні втрати. Вони налічують щонайменше 426 великих і середніх підприємств.

Фото: Київська школа економіки

Експерт KSE вважають, що сфера освіти є однією з тих, які найбільше постраждали. На початок вересня 2023 року цій галузі завдано внаслідок війни збитків на $10,1 млрд. У порівнянні з червнем 2023 року ця сума зросла на понад $400 млн. У Донецькій, Херсонській, Харківській, Миколаївській, Київській та Запорізькій областях найбільше пошкоджених освітніх закладів.

У сфері охорони здоровʼя також і значні збитки. Загалом внаслідок атаки російських загарбників зруйновано або пошкоджено 1223 медзаклади, з них 384 лікарні та 352 амбулаторії.

Нагадаємо, 3 жовтня експерт назвав найефективнішу зброю проти БПЛА Shahed. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, американські ЗРК Patriot не підходять для знищення дронів Shahed. Для цього використовують установки малого радіуса дії.