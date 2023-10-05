В РФ модернизировали зенитку ЗУ-23М2 для борьбы с украинскими дронами

Зенитная установка получила комплекс, который позволяет программировать боеприпас для воздушного подрыва. Таким образом БПЛА или другую цель можно сбить без прямого попадания, а с помощью облака обломков от подрыва 30-мм снаряда.

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Российский концерн "Кизлярский электромеханический завод" создал систему автоматизированного управления для программируемых боеприпасов для ЗУ-23М2. Об этом сообщает ТАСС.

Создана система, которая программирует боеприпас на подрыв в оптимальный для поражения момент полета. Как заявляет замгендиректора предприятия Магомед Ахматов, комплекс сможет поражать цели за препятствиями и уничтожать беспилотники.

Комплекс должен взрывать боеприпас до момента попадания в цель, чтобы создать облако осколков, которые будут поражать цель. Заявляется, что в комплекс входит оптико-электронный блок, автомат для сопровождения целей, цифровая вычислительная система и приводы для пушки.

"Сейчас в качестве прототипа проходит испытания модернизированная советская зенитная установка ЗУ-23М2, они должны завершиться до конца нынешнего года", — утверждает Ахматов.

Также он добавил, что комплекс подходит для различных пушек, в том числе калибров 30-мм, 40-мм и 57-мм. Управлять системой можно будет с помощью дистанционно управляемого радиосигнала или кабеля.

Напомним, 5 сентября в РФ показали зенитку ЗУ-23М на базе ГАЗ-66.

3 августа в ВСУ показали, как зенитки ЗУ-23-2 сбивают российские дроны-камикадзе "Ланцет".