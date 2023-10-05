У РФ модернізували зенітку ЗУ-23М2 для боротьби з українськими дронами

Зенітна установка отримала комплекс, який дозволяє програмувати боєприпас для повітряного підриву. Таким чином БПЛА чи іншу ціль можна збити без прямого влучання, а за допомого хмари уламків від підриву 30-мм снаряду.

Related video

Російській концерн "Кизлярський електромеханічний завод" створив систему автоматизованого керування для програмованих боєприпасів для ЗУ-23М2. Про це повідомляє ТАСС.

Створено систему, яка програмує боєприпас на підрив в оптимальний для ураження моменті польоту. Як заявляє замгендиректора підприємства Магомед Ахматов, комплекс зможе уражати цілі за перешкодами та знищувати безпілотники.

Комплекс має підривати боєприпас до моменту влучання у ціль, щоб створити хмару осколків, які будуть уражати ціль. Заявляється, що в комплекс входить оптико-електронний блок, автомат для супроводження цілей, цифрова обчислювальна система та приводи для гармати.

"Зараз як прототип проходить випробування модернізована радянська зенітна установка ЗУ-23М2, вони мають завершитись до кінця нинішнього року", — стверджує Ахматов.

Також він додав, що комплекс підходить для різних гармат, в тому числі калібрів 30-мм, 40-мм та 57-мм. Керувати системою можна буде за допомогою дистанційно керованого радіосигналу чи кабелю.

Нагадаємо, 5 вересня у РФ показали зенітку ЗУ-23М на базі ГАЗ-66.

3 серпня в ЗСУ показали, як зенітки ЗУ-23-2 збивають російські дрони-камікадзе "Ланцет".