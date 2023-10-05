"Пропали при особых обстоятельствах": в МВД сообщили, что судьба 15 тысяч украинских бойцов неизвестна

Поиском непосредственно занимается Генштаб ВСУ, а человек считается пропавшим без вести после обращения его родственников в правоохранительные органы.

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В Украине сейчас официально насчитывается более 26 тысяч человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Министерство внутренних дел отныне будет координировать их розыск лиц. Кабинет Министров передал ведомству полномочия от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

По словам Леонида Тимченко, объем работы достаточно большой, ведь в Украине по состоянию на сейчас более 26 тысяч человек находятся в розыске. Они являются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч — это гражданские граждане, и около 15 тысяч — это военные.

"Мы создали собственный колл-центр, мы продолжаем выдавать выписки из реестров, мы продолжаем учитывать пропавших и сотрудничаем с Национальной полицией, с ГУР Минобороны, которые занимаются координацией поисков. По состоянию на сегодня около 9 тысяч семей уже получили выписку из Единого реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Ранее Правительство Украины внесло определенные изменения в Положение о Министерстве внутренних дел, и теперь ведомство будет следить за соблюдением международных норм гуманитарного права на всей территории Украины.

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Семь кругов ада неопределенности: как родным найти пропавшего без вести военнослужащего

Поиском непосредственно занимается Генштаб ВСУ, а человек считается пропавшим без вести после обращения его родственников.

С 1 октября МВД запустило Горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Номер горячей линии — 0800103333 . Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

"Операторы предоставляют информацию о работе Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Также консультируют родственников пропавших без вести и формируют анкеты к Уполномоченному по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах", — отмечают в министерстве.

Напомним, что президент Украины подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. Так, семьи украинских бойцов смогут получать зарплаты родственников, попавших в плен.

Ранее сообщалось, как семьям получить выплаты от государства за погибшего военнослужащего. Деньги распределяются равными частями на всех получателей, предусмотренных законом.