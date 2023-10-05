"Зникли за особливих обставин": у МВС повідомили, що доля 15 тисяч українських бійців невідома

Пошуком безпосередньо займається Генштаб ЗСУ, а людина вважається зниклою безвісти після звернення її родичів до правоохоронних органів.

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В Україні зараз офіційно налічується понад 26 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Міністерство внутрішніх справ відтепер координуватиме їхній розшук осіб. Кабінет Міністрів передав відомству повноваження від Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За словами Леоніда Тимченка, обсяг роботи достатньо великий, адже в Україні станом на зараз понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку. Вони є зниклими безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч — це цивільні громадяни, і близько 15 тисяч — це військові.

"Ми створили власний кол-центр.Ми продовжуємо видавати витяги з реєстрів, ми продовжуємо обліковувати зниклих і співпрацюємо з Національною поліцією, з ГУР Міноборони, які займаються координацією пошуків. Станом на сьогодні близько 9 тисяч сімей вже отримали витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше Уряд України вніс певні зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ, і тепер відомство стежитиме за дотриманням міжнародних норм гуманітарного права на всій території України.

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Пошуком безпосередньо займається Генштаб ЗСУ, а людина вважається зниклою безвісти після звернення її родичів.

З 1 жовтня МВС запустив Гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Номер гарячої лінії — 0800103333. Про це повідомили в телеграм-каналі МВС.

"Оператори надають інформацію щодо роботи Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також консультують родичів зниклих безвісти та формують анкети до Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин", — зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, що президент України підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Так, сім'ї українських бійців зможуть отримувати зарплати родичів, які потрапили в полон.

Раніше повідомлялося, як родинам отримати виплати від держави за загиблого військовослужбовця. Гроші розподіляються рівними частинами на всіх одержувачів, передбачених законом.