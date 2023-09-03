15 млн гривень за загиблого бійця: як родинам отримати виплати від держави

Гроші розподіляються рівними частками на всіх отримувачів, передбачених законом. На першому етапі держава виплачує 1/5 частини від призначеної суми, а залишок нараховується щомісяця впродовж наступних 40 місяців.

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Родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. Про алгоритм отримання виплат розповіла представниця Подільського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Тищенко під час брифінгу в Military Media Center.

Вона зазначила, що родина загиблого може реалізувати право на отримання такої грошової допомоги з дня загибелі бійця, після отримання свідоцтва про смерть. Розмір виплати розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених законом. Це стосується батьків, одного із подружжя, який не одружився вдруге, дітей до 18 років або після повноліття, якщо вони навчаються на денній формі, утриманці, які вважаються членами сім'ї та мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Зі слів Тищенко, частка окремої особи може розподілитися між іншими членами родини, які мають право на такі виплати, якщо особа протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його. 15 мільйонів гривень розповідаються між особами, які мають на це право, за їхньою заявою або заявою їх представників.

На першому етапі виплачується 1/5 частини від призначеної суми виплат, тоді як залишок виплачується щомісячно рівними частками впродовж 40 наступних місяців.

Для того, аби написати заяву на призначення грошової допомоги, потрібно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) незалежно від місця реєстрації. До заяви потрібно додати копії наступних документів:

паспорт або ID паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання;

картку платника податків;

сповіщення про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим;

свідоцтво про смерть загиблого;

лікарське свідоцтво про смерть чи довідку про причину смерті;

витяг про несудимість особи, яка подає заяву;

рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки (для представників неповнолітніх дітей загиблого).

Нагадаємо, заступник начальника сектора соціальних виплат ТРК та СП Харківської області Тимур Джигіт розповів про види грошової допомоги родинам загиблих військовослужбовців.

У столиці діти та сім’ї загиблих військових з Києва можуть отримувати щомісячну та щорічну матеріальну допомогу від міста.