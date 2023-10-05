Взрыв ракеты С-300 над Приднестровьем: нашли обломки на территории села Гиска (фото)

В МВД Приднестровья сообщили, что этот обломок ракеты упал в селе Гиска в тот же день, когда в селе Кицканы обнаружили обломки С-300.

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В Министерстве внутренних дел непризнанного Приднестровья в Молдове заявили, что в полях села Гиска была найдена еще одна хвостовая часть ракеты С-300. Фото обломков опубликовали МВД в Telegram.

"Металлический предмет, похожий на обломок ракеты, находился в поле, в полутора километрах от ближайших жилых домов по ул. Школьной", — говорится в сообщении.

В Приднестровье упали обломки ракеты В Приднестровье упали обломки ракеты

В МВД Приднестровья добавили, что на место выехали следственно-оперативная группа, саперы Минобороны и трехсторонняя комиссия.

"Информация подтвердилась. Находку специалисты изъяли", — пишут в министерстве.

В Приднестровье упали обломки ракеты В Приднестровье упали обломки ракеты

Отмечается, что в ходе разбирательства выяснили, что эта часть ракеты упала сюда в тот же день, когда в селе Кицканы обнаружили обломки похожей С-300.

В Приднестровье упали обломки ракеты

В Министерстве внутренних дел отметили, что фрагмент ракеты, который нашли в селе Гиска, попал в озеро села Фарладаны 25 сентября. Тогда специалисты ее извлекли и уничтожили.

В Приднестровье упали обломки ракеты В Приднестровье упали обломки ракеты

Падение обломков ракеты в селе Кицканы: детали

25 сентября пресс-служба правительства сообщила, что в непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе.

Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты на левом берегу Днестра.

В Приднестровье упали обломки ракеты

"В селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. Об этом сегодня, 25 сентября, в 7:15 селяне сообщили в УВД г. Бендеры. Бендеры. По словам жителей дома, примерно в два часа ночи они услышали характерный звук упавшего тяжелого и крупного предмета. Однако в темноте в огород выходить не решились", — говорится в сообщении.

В Приднестровье упали обломки ракеты

В правительстве заявили, что происхождение объекта не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники.

В Приднестровье упали обломки ракеты

Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляла.

Напомним, что 25 сентября ВС РФ снова атаковали Одессу и область. Оккупанты использовали как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что запущенные российскими оккупантами в ночь на 25 сентября ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Сначала они летели в одном направлении, а затем возвращались в Одессу.