Взрыв ракеты С-300 над Приднестровьем: нашли обломки на территории села Гиска (фото)
В МВД Приднестровья сообщили, что этот обломок ракеты упал в селе Гиска в тот же день, когда в селе Кицканы обнаружили обломки С-300.
В Министерстве внутренних дел непризнанного Приднестровья в Молдове заявили, что в полях села Гиска была найдена еще одна хвостовая часть ракеты С-300. Фото обломков опубликовали МВД в Telegram.
"Металлический предмет, похожий на обломок ракеты, находился в поле, в полутора километрах от ближайших жилых домов по ул. Школьной", — говорится в сообщении.
В МВД Приднестровья добавили, что на место выехали следственно-оперативная группа, саперы Минобороны и трехсторонняя комиссия.
"Информация подтвердилась. Находку специалисты изъяли", — пишут в министерстве.
Отмечается, что в ходе разбирательства выяснили, что эта часть ракеты упала сюда в тот же день, когда в селе Кицканы обнаружили обломки похожей С-300.
В Министерстве внутренних дел отметили, что фрагмент ракеты, который нашли в селе Гиска, попал в озеро села Фарладаны 25 сентября. Тогда специалисты ее извлекли и уничтожили.
Падение обломков ракеты в селе Кицканы: детали
25 сентября пресс-служба правительства сообщила, что в непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе.
Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты на левом берегу Днестра.
"В селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. Об этом сегодня, 25 сентября, в 7:15 селяне сообщили в УВД г. Бендеры. Бендеры. По словам жителей дома, примерно в два часа ночи они услышали характерный звук упавшего тяжелого и крупного предмета. Однако в темноте в огород выходить не решились", — говорится в сообщении.
В правительстве заявили, что происхождение объекта не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники.
Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляла.
Напомним, что 25 сентября ВС РФ снова атаковали Одессу и область. Оккупанты использовали как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed.
В воздушных силах ВСУ сообщили, что запущенные российскими оккупантами в ночь на 25 сентября ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Сначала они летели в одном направлении, а затем возвращались в Одессу.