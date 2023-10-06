В ответ на действия России: Чехия меняет оборонную стратегию

Прага намерена увеличить оборонный бюджет, модернизировать армию и развивать национальный военно-промышленный комплекс.

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Правительство Чехии приняло стратегию обороны, основанную на длительной защите от агрессии противника, а именно России, представляющей ядерную угрозу. Этот новый подход требует, чтобы Прага была готова к длительной оборонительной войне против противника, обладающего ядерным оружием. Центральное место в новой стратегии занимает усиление армии для коллективной обороны НАТО. Об этом сообщает издание ReMix News.

Министр обороны Яна Чернохова отметила, что эта новая стратегия предполагает модернизацию вооруженных сил страны. Еще одной приоритетной задачей является комплексная подготовка территории Чехии в сжатые сроки для размещения, перемещения и поддержки потенциально значительных военных сил союзников.

Эта оборонная политика связана со стратегией безопасности, которую правительство Чехии ратифицировало в конце июня. Согласно ратифицированному документу, Россия сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности Чешской Республики, тем самым создавая угрозу ее безопасности.

Приоритетом новой оборонной стратегии является сдерживание противника. В документе отмечается, что конфликт в Украине подчеркнул необходимость активного участия Чехии в Североатлантическом альянсе. Прага намерена в сотрудничестве со своими союзниками по блоку укрепить способность НАТО сдерживать противников от нападения и защищаться от агрессии.

Стратегия закрепляет ежегодные расходы на оборону на уровне 2% от ВВП страны с возможностью их увеличения в случае необходимости. Адекватное финансовое обеспечение названо "важнейшей предпосылкой оборонного потенциала Чехии".

В стратегии подчеркивается, что защита нации является обязанностью не только Минобороны и Вооруженных сил Чехии, но и других государственных органов и общества в целом. В рамках оборонной стратегии правительство Чехии намерено уделить особое внимание развитию национальной оборонной промышленности.

Напомним, в 2024 году Польша получит рекордный оборонный бюджет в 113 млрд злотых. Почти половина денег, которые планируют выделить на оборону, пойдет на приобретение новой техники и разработку собственных образцов. Кроме этого планируется закупка танков Abrams на средства из спецфонда.

Ранее Фокус писал, что в Украине впервые показали ЗРК "Куб-М", который передала Чехия. Зенитно-ракетный комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии до 23,5 км и на высоте до 14 км.