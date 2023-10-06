У відповідь на дії Росії: Чехія змінює оборонну стратегію

Прага має намір збільшити оборонний бюджет, модернізувати армію і розвивати національний військово-промисловий комплекс.

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Уряд Чехії ухвалив стратегію оборони, засновану на тривалому захисті від агресії супротивника, а саме Росії, що становить ядерну загрозу. Цей новий підхід вимагає, щоб Прага була готова до тривалої оборонної війни проти ворога, що володіє ядерною зброєю. Центральне місце в новій стратегії займає посилення армії для колективної оборони НАТО. Про це повідомляє видання ReMix News.

Міністр оборони Яна Чернохова зазначила, що ця нова стратегія передбачає модернізацію збройних сил країни. Ще одним пріоритетним завданням є комплексна підготовка території Чехії в стислі строки для розміщення, переміщення та підтримки потенційно значних військових сил союзників.

Ця оборонна політика пов'язана зі стратегією безпеки, яку уряд Чехії ратифікував наприкінці червня. Згідно з ратифікованим документом, Росія свідомо діє проти політичної, економічної та соціальної стабільності Чеської Республіки, тим самим створюючи загрозу її безпеці.

Пріоритетом нової оборонної стратегії є стримування противника. У документі наголошується, що конфлікт в Україні підкреслив необхідність активної участі Чехії в Північноатлантичному альянсі. Прага має намір у співпраці зі своїми союзниками по блоку зміцнити здатність НАТО стримувати супротивників від нападу і захищатися від агресії.

Стратегія закріплює щорічні витрати на оборону на рівні 2% від ВВП країни з можливістю їхнього збільшення в разі потреби. Адекватне фінансове забезпечення названо "найважливішою передумовою оборонного потенціалу Чехії".

У стратегії наголошується, що захист нації є обов'язком не тільки Міноборони і Збройних сил Чехії, а й інших державних органів і суспільства в цілому. У рамках оборонної стратегії уряд Чехії має намір приділити особливу увагу розвитку національної оборонної промисловості.

Нагадаємо, 2024 року Польща отримає рекордний оборонний бюджет у 113 млрд злотих. Майже половина грошей, які планують виділити на оборону, піде на придбання нової техніки та розробку власних зразків. Крім цього планується закупівля танків Abrams на кошти зі спецфонду.

Раніше Фокус писав, що в Україні вперше показали ЗРК "Куб-М", який передала Чехія. Зенітно-ракетний комплекс може вражати повітряні цілі на відстані до 23,5 км і на висоті до 14 км.