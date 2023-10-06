Готовятся к постоянной мобилизации: РФ развивает полигоны на Донбассе (фото)

Оккупанты с конца 2022 года расширяют полигоны, потому что могут готовиться к затяжному конфликту, чтобы увеличить пропускную способность обучения новобранцев.

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Российские оккупанты расширяют полигоны в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях, чтобы увеличить пропускную способность мобилизованных. Об этом сообщает украинский военный и офицер запаса Tatarigami_UA в Х (ранее твиттер).

После начала так называемой частичной мобилизации в РФ оккупанты столкнулись с логистическими проблемами. Поэтому на опубликованных спутниковых снимках заметны попытки российских войск расширить полигоны. В частности в районе поселка Новопавловка Хрустального района Луганской области. В этом населенном пункте враг расширяет танковый полигон.

Танковый полигонов на оккупированной Луганщине

При более детальном осмотре заметно, что появились тренировочные полосы для пехоты и бронетехники. Кроме этого на территории полигона появились небольшие здания. Автор отмечает, что расширение и улучшение инфраструктуры происходит с конца 2022 года и продолжается в 2023 году. Поэтому россияне стремятся оптимизировать возможности учебных центров и привести учебные программы к приобретенному опыту.

Полигоны оккупантов по состоянию на май и сентябрь

Также действия РФ свидетельствуют о планах по постоянной мобилизации и подготовке новобранцев. Оккупанты готовятся к длительной войне, хоть высокой, хоть низкой интенсивности боевых действий.

Детальный снимок объекта оккупантов

Напомним, 5 октября аналитики CIT заявили, что в РФ сформировали 123 новые воинские части в 2022 году.

Ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты определились с мобилизационным планом на временнооккупированных территориях Украины.