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Готуються до постійної мобілізації: РФ розбудовує полігони на Донбасі (фото)

російська мобілізація

Окупанти з кінця 2022 року розширяє полігони, бо може готуватись до затяжного конфлікту, щоб збільшити пропускну здатність навчання новобранців.

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Російські окупанти розширюють полігони в окупованих районах Донецької та Луганської областях, щоб збільшити пропускну здатність мобілізованих. Про це повідомляє український військовий та офіцер запасу Tatarigami_UA в Х (раніше твіттер).

Після початку так званої часткової мобілізації у РФ окупанти зіштовхнулись з логістичними проблемами. Тому на опублікованих супутникових знімках помітні намагання російських військ розширити полігони. Зокрема в районі селища Новопавлівка Хрустального району Луганської області. В цьому населеному пункті ворог розширяє танковий полігон.

рф покращує мобілзаційну логістику Fullscreen
Танковий полігонів на окупованій Луганщині

При більш детальному огляді помітно, що зʼявились тренувальні смуги для піхоти та бронетехніки. Окрім цього на території полігону зʼявились невеликі будівлі. Автор зазначає, що розширення та покращення інфраструктури відбувається з кінця 2022 року й триває у 2023 році. Тому росіяни прагнуть оптимізувати можливості навчальних центрів й привести навчальні програми до набутого досвіду.

Полігони окупантів станом на травень та вересень Fullscreen
Полігони окупантів станом на травень та вересень

Також дії РФ свідчать про плани щодо постійної мобілізації та підготовки новобранців. Окупанти готуються до довготривалої війни, хоч високої, хоч низької інтенсивності бойових дій.

Детальний знімок обʼєкта окупантів Fullscreen
Детальний знімок обʼєкта окупантів

Нагадаємо, 5 жовтня аналітики CIT заявили, що у РФ сформували 123 нові військові частини у 2022 році.

Раніше в ЦНС повідомили, що окупанти визначилися з мобілізаційним планом на тимчасово окупованих територіях України.