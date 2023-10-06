"Зло они повторяют": Зеленский предупредил о новых ударах РФ по энергетике (видео)

Руководитель государства подчеркнул, что сейчас идет подготовка к зиме, оценивается уровень защиты объектов нашей генерации и обеспечения электричеством и теплом.

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Обеспечение Украины снарядами и ПВО важно, ведь зимой российские войска будут пытаться повторить удары по энергетической системе Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в ежедневном обращении к нации.

Он сообщил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждался вопрос ситуации на фронте. Украинские войска должны получить и больше боеприпасов и систем ПВО для того, чтобы защитить гражданских.

Ситуация в энергетике не менее важна. Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка к зиме, оценивается уровень защиты объектов нашей генерации и обеспечения электричеством и теплом. Специалисты обсуждают восстановление всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.

Важно

"Истощают, растягивают и наносят удары": западные СМИ о тактике ВСУ и войне зимой, — CNN

"Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют", — пояснил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что у россиян сумасшедшая логика. С его слов, этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему.

"Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят, но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", — добавил он.

Зима 2024 и усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества 5 октября предположил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. Руководитель государства считает, что ЗРК Patriot для Украины это единственная система, которая может противостоять практически любым российским угрозам с воздуха. По его словам, эта система позволит защитить гражданских.

Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел Германии, 12 сентября отметила, что стоит обсудить возможность поставки дополнительных комплексов IRIS-T в ближайшие месяцы. По ее словам, нужно установить зимний защитный "зонтик" ПВО над Украиной.

Напомним, 2 октября Германия передала Украине оборудование для танков Leopard и вездеходы Bandvagn. В новую партию вошли радиостанции для тяжелой бронетехники, тягачи, полуприцепы, автомобили, гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206) и другое оборудование.