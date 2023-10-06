"Зло вони повторюють": Зеленський попередив про нові удари РФ по енергетиці (відео)

Керівник держави наголосив, що наразі триває підготовка до зими, оцінюється рівень захисту об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом.

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Забезпечення України снарядами та ППО важливе, адже взимку російські війська намагатимуться повторити удари по енергетичній системі України. Про це заявив Володимир Зеленський у щоденному зверненні до нації.

Він повідомив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання ситуації на фронті. Українські війська повинні отримати й більше боєприпасів та систем ППО для того, щоб захистити цивільних.

Ситуація в енергетиці не менш важлива. Зеленський наголосив, що наразі триває підготовка до зими, оцінюється рівень захисту об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом. Фахівці обговорюють відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

Важливо

"Виснажують, розтягують і завдають ударів": західні ЗМІ про тактику ЗСУ і війну взимку, — CNN

"Всі помилки вони повторюють. Все зло вони повторюють", – пояснив президент.

Володимир Зеленський розповів, що у росіян божевільна логіка. З його слів, цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему.

"Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять, але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", – додав він.

Зима 2024 та посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти 5 жовтня припустив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. Керівник держави вважає, що ЗРК Patriot для України це єдина система, яка може протистояти практично будь-яким російським загрозам із повітря. За його словами, ця система дозволить захистити цивільних.

Анналена Бербок, голова Міністерства закордонних справ Німеччини, 12 вересня наголосила на тому, що варто обговорити можливість постачання додаткових комплексів IRIS-T у найближчі місяці. За її словами, потрібно встановити зимову захисну "парасольку" ППО над Україною.

Нагадаємо, 2 жовтня Німеччина передала Україні обладнання для танків Leopard і всюдиходи Bandvagn. До нової партії увійшли радіостанції для важкої бронетехніки, тягачі, напівпричепи, автомобілі, гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) та інше обладнання.