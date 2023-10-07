Бойцы 66-й ОМБр поразили позиции ВС РФ на Лиманском направлении (видео)

Украинские военные обнаружили позицию врага с помощью беспилотника. После точного удара в небо поднялся густой серый дым.

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Бойцы 66-й Отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго показали как уничтожили личный состав Вооруженных сил Российской Федерации на Лиманском направлении. Видео опубликовали в СтратКоми ВСУ в Telegram.

"На Лиманском направлении воины одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию врага", — говорилось в сообщении.

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Нанесли точный удар БПЛА: украинские бойцы уничтожили российский танк Т-72 (фото, видео)

В ролике видно, как украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили огневую позицию врага, где находилось трое российских оккупантов. После этого Силы обороны нанесли точный удар, после которого боевики погибли, а в небо поднялся густой серый дым.

Напомним, 4 октября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в Луганской области украинские военные могли уничтожить вражеский танк с путевым минным тралом КМТ-7. По его словам, враг начал чаще использовать минные тралы на временно оккупированных территориях.

2 октября появилось видео с бойцами подразделения "Совы" николаевских морпехов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показали. В ролике видно, как они уничтожили боевую технику российских оккупантов.