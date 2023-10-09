"Препятствовал ВСУ": на Волыни осудили администратора чата, который предупреждал о вручении повесток

Администратору чата в Viber, который оповещал о местах выдачи повесток, грозило пять лет лишения свободы. Мужчина пошел на сделку с прокурором.

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В Волынской области администратора чата в Viber осудили за то, что тот распространял информацию о местах выдачи повесток. Об этом говорилось в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области от 2 октября 2023 года.

"...Осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия и желая их наступления, преследуя собственную мнимую цель помощи односельчанам и жителям Камень-Каширского района во избежание ими воинского долга и военной службы, ... препятствовал законной деятельности ВСУ и других военных формирований при осуществлении ими призыва на военную службу в особый период", — говорилось в сообщении.

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Отметили, что он создал чат в вайбере, где публиковал информацию о местах оповещения и призыва граждан на военную службу, в результате чего военнообязанные граждане могли избежать встречи с представителями ТЦК и СП.

Отметили, что обвиняемый пошел на сделку с прокурором и признал свою вину. В результате суд утвердил это соглашение и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УКУ, и назначил согласованное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием. В частности, ему необходимо в течение года появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, 5 октября стало известно, что в Ивано-Франковской области осудили мужчину за то, что тот уклонялся от призыва по мобилизации. Украинец не явился в ТЦК в назначенное время из-за того, что с детства страдал хроническим энурезом.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что бояться воевать — это нормально. Также он рассказал о пользе от мобилизации уклониста.