"Перешкоджав ЗСУ": на Волині засудили адміністратора чату, який попереджав про вручення повісток

Адміністратору чату у Viber, який оповіщав про місця видачі повісток, загрожувало п'ять років позбавлення волі. Чоловік пішов на угоду з прокурором.

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У Волинській області адміністратора чату у Viber засудили за те, що той поширював інформацію про місця видачі повісток. Про це йшлося у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 2 жовтня 2023 року.

"…Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки й бажаючи їх настання, переслідуючи власну уявну мету допомоги односельчанам та мешканцям Камінь-Каширського району в уникненні ними військового обов`язку й військової служби, … перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час здійснення ними призову на військову службу в особливий період", — йшлося у повідомленні.

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Зазначили, що він створив чат у вайбері, де публікував інформацію про місця оповіщення та призову громадян на військову службу, в результаті чого військовозобов'язані громадяни могли уникнути зустрічі з представниками ТЦК та СП.

Наголосили, що обвинувачений пішов на угоду з прокурором та визнав свою вину. В результаті суд затвердив цю угоду та визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 ККУ, та призначив узгоджене покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років. Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням. Зокрема, йому необхідно протягом року з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо, що в Івано-Франківській області засудили чоловіка за те, що той ухилявся від призову під час мобілізації. Українець не з'явився до ТЦК у назначений час через те, що з дитинства страждав на хронічний енурез.

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що боятися воювати — це нормально. Також він розповів про користь від мобілізації ухилянта.