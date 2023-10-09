"Красивые кадры": бойцы ВСУ начали использовать многоразовые FPV-дроны (видео)

Пулеметный расчет ВС РФ замаскировался в руинах дома и надеялся избежать удара бойцов ВСУ. Однако удар все же нанесли, при чем оператор воочию увидел результаты работы FPV-дрона.

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Украинские военные используют на линии фронта FPV-дроны, с помощью которых уничтожают живую силу и технику ВС РФ. К FPV-дронам обычно прикрепляют взрывчатку, после чего оператор направляет его к позициям россиян и бросает в цель как камикадзе. В сети появилось видео на котором БПЛА не самоуничтожается, а спокойно улетает в сторону. Об этом говорится в Telegram-канале роты ударных БПЛА "Рарог" 24-й ОМБр им.Короля Даниила ВСУ.

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"Бежали со всех ног": ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по оккупантам (видео)

В заметке указано, что БПЛА, который осуществляет сброс гранаты, называется "Босяк". Устройство подлетело к позициям ВС РФ, где прятался пулеметный расчет. Камера дрона показывает, что россияне расположили в руинах кирпичного дома без крыши, сверху накрылись маскировочной сеткой.

FPV-дрон "Босяк" попадает гранатой в убежище оккупантов. В отличие от привычного использования, устройство сохраняется и показывает оператору "красивые кадры собственной работы".

Оружие ВСУ: детали

Аналитики сообщества InformNapalm отметили, чем особенное видео роты БПЛА "Рарог". Указали, что бойцы ВСУ пытаются использовать FPV-дроны многократно. Устройства относительно дешевые, ими сложнее управлять, однако они способны быстрее добраться до цели.

В заметке с примером работы многократного дрона не указано, где именно происходят события. Однако в сети можно найти информацию, на каком участке фронта воюет 24 ОМБр ВСУ. В частности, 6 октября СМИ рассказали об участии подразделения в боях под Нью-Йорком и Торецке в Донецкой области неподалеку от оккупированной Горловки.

Ситуация на линии фронта под Горловкой в Донецкой области Фото: DeepState

Между тем эксперты исследовали рынок дронов, которые Китай продает РФ и Украине. Выяснили, что российская армия имеет возможность беспрепятственно покупать миллионы БПЛА. Между тем как украинская должна действовать скрыто и через посредников.

Впрочем, в Украине разрабатывают собственные дроны — воздушные и морские. Например, неделю назад медиа показали пример испытания морского дрона "Маричка", который угрожает ЧФ РФ и Крымскому мосту. Кроме того, в сети опубликовали пуск ракеты, как предполагают, С-200 — ракету для ПВО переоборудовали для ударов по наземным целям россиян.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых подходах к выпуску дронов в Украине. По его словам, над вопросом работают более 200 украинских компаний. В РФ также наладили выпуск новых беспилотников для войны, при этом пытаются его замаскировать якобы производством катеров и гражданских беспилотников.