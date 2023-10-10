От мебели до ракет Х-55: подсанкционный завод в РФ работает на полную, — расследователи (фото)

Аналитики искали ответ, каким образом подсанкционный российский завод работает, и выяснили, что он имеет дочернее предприятие в Праге.

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ГУР Министерства обороны Украины 2 октября сообщило, что украинские ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России. По информации украинской разведки, именно на этом предприятии изготавливают ракеты, которые попадают по городам и селам Украины. Расследователи OSINT-агентства Molfar разбирались, как предприятие, находящееся под международными санкциями, может производить оружие, и не только.

Оказалось, что Смоленский авиационный завод (СмАЗ) не гнушается ничем. В ассортименте его продукции не только убийственные ракеты Х-55 и Х-59, беспилотники "Пчела" и самолеты для обучения российских пилотов, но и складная мебель для пикников, стулья-рюкзаки для рыбаков, "сувенирные значки".

Спутниковый снимок расположения СмАЗ

Аналитики искали ответ и выяснили, что российский авиазавод имеет дочернее предприятие в Праге.

"В 2010 году СмАз, совместно с производителем самолетов PRAGUE Avia, создал компанию в Чехии — CONSUL group of companies s.r.o. Если на Смоленский авиазавод в 2022 году были наложены санкции со стороны США, стран Европы, Канады и Японии из-за того, что завод входит в оборонно-промышленную базу РФ и производит оружие, то на чешский филиал таких санкций не накладывали", — объясняют расследователи.

Беспилотник "Пчела" Фото: Из открытых источников

Анализ наблюдений за предприятием свидетельствует, что завод имеет контрактных заказов вплоть до 2025 года и основным заказчиком выступает материнская компания СмАЗ — корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Заказов настолько много, как пишут расследователи, что к следующему году численность сотрудников планируют увеличить с 2000 до 4300 человек.

"Ни завод, ни корпорация не подают отчетность с 2016 года, поэтому невозможно проверить точное количество работников. Но известно, что на середину ноября 2022 года было открыто 120 вакансий по 18 направлениям — больше всего искали токарей, слесарей, фрезеровщиков", — уточняет Molfar.

Ракета Х-55 Фото: Из открытых источников

Исследовали аналитики и финансовое состояние предприятия. По словам руководства завода, только за 8 месяцев 2022 года завод уплатил налогов на сумму 26 миллионов долларов, из них в бюджет Смоленской области — примерно 2,6 миллиона долларов.

"Объем прибыли от реализации продукции завода за 2021 год составил 86,9 миллиона долларов, по итогам 2022 года планировалось увеличение прибыли на 60% — до почти 145 миллионов долларов, в 2023-м — до примерно 325 миллионов долларов, в 2024-м — до около 356 миллионов долларов", — приводят цифры аналитики.

Ракета Х-59 Фото: Из открытых источников

Аналитики отмечают, что СмАЗ обеспечен госзаказом до 2030 года, рабочие — надбавкой за работу сверхурочно (могут работать в выходные и праздники), а в следующем году руководство ожидает рост чистой прибыли до 36 миллионов долларов. Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль предприятия составляла 3,4 миллиона долларов.

По выводам расследователей, Смоленский авиазавод имеет ключевое значение для российской авиационной и ракетной промышленности, несмотря на его хобби в виде табуреток и сувениров. Особенно это касается изготовления ракет и оказания технической поддержки другим предприятиям, акцентирует Molfar.

"Если завод продолжит производство, можно спрогнозировать повышение производственной мощности и потенциальное увеличение выпуска оружия и военной техники. С учетом исторических данных и текущей ситуации, это может увеличить интенсивность войны. А отсутствие санкций на дочернем предприятии может помочь заводу обойти международные санкции и продолжить получать финансирование и ресурсы, необходимые для производства", — резюмируют расследователи.

Обстрелы Украины продукцией СмАз

19 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удары по Одесской области ракетами Х-22, Х-59, "Ониксами", а также дронами Shahed-136. Ракету Х-59 россияне выпустили из истребителя Су-35 с акватории Черного моря. Силы ПВО Украины сбили ее на подлете к берегу. Но все же в результате падения обломков во время обстрела пострадали по меньшей мере шесть одесситов, среди которых — один ребенок.

30 августа 2023 года во время одного из самых массированных обстрелов столицы россияне применяли ракеты Х-55 в комбинации с другими ракетами (Х-101/555) и "шахедами". Всего в небе над Украиной было зафиксировано 44 воздушных цели. Больше всего летело на Киев. В одном из районов столицы обломки ракеты упали на территории предприятия, загорелся пожар. Два охранника предприятия погибли.

17 сентября 2023 года снова произошел удар по Одесской области. На этот раз с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса было выпущено 10 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и Х-55. Известно о попадании ракет по территории аграрного предприятия.

Кто такие OSINT-агентство Molfar

Molfar — агентство по конкурентной разведке, которое ведет расследование, делает фактчекинг, ищет информацию и осуществляет аналитику. Специалисты-расследователи используют специализированный OSINT-софт и собственные скрипты для дата-майнинга.

Своими корпоративными принципами специалисты агентства считают нормы международного права, соблюдение Всеобщей декларации прав человека, профессиональное уважение и толерантность. Среди членов группы — эксперты в разведке по открытым источникам, поиску информации, специалисты по неразрушающему контролю, разработке стратегии развития бизнеса и OSINT-расследований.

Напомним, Фокус писал, что беспилотники UJ-22 Airborne атаковали Москву в мае 2023 года. Тогда Минобороны РФ заявило о подавлении трех БПЛА средствами РЭБ и уничтожении еще пяти ЗРПК "Панцирь-С1".

Кроме того, Фокус сообщал, что в Смоленской области БПЛА атаковали нефтяную и газовую станции.