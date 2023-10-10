Від меблів до ракет Х-55: підсанкційний завод у РФ працює на повну, — розслідувачі (фото)

Аналітики шукали відповідь, яким чином підсанкційний російський завод працює, та з’ясували, що він має дочірнє підприємство у Празі.

Related video

ГУР Міністерства оборони України 2 жовтня повідомило, що українські ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод у Росії. За інформацією української розвідки, саме на цьому підприємстві виготовляють ракети, що влучають по містах і селах України. Розслідувачі OSINT-агентства Molfar розбиралися, як підприємство, що перебуває під міжнародними санкціями, може виготовляти зброю, і не тільки.

Виявилось, що Смоленський авіаційний завод (СмАз) не гребує нічим. В асортименті його продукції обліковуються не тільки вбивчі ракети Х-55 та Х-59, безпілотники "Бджола" і літаки для навчання російських пілотів, а й складні меблі для пікніків, стільці-рюкзаки для рибалок, "сувенірні значки".

Супутниковий знімок розташування СмАЗ

Аналітики шукали відповідь та з’ясували, що російський авіазавод має дочірнє підприємство у Празі.

"У 2010 році СмАз, спільно з виробником літаків PRAGUE Avia, створив компанію в Чехії — CONSUL group of companies s.r.o. Якщо на Смоленський авіазавод у 2022 році було накладено санкції з боку США, країн Європи, Канади та Японії через те, що завод входить до оборонно-промислової бази РФ та виготовляє зброю, то на чеський філіал таких санкцій не накладали", — пояснюють розслідувачі.

Безпілотник "Бджола" Фото: З відкритих джерел

Аналіз спостережень за підприємством свідчить, що завод має контрактних замовлень аж до 2025 року і основним замовником виступає материнська компанія СмАЗ — корпорація "Тактическое ракетное вооружение". Замовлень настільки багато, як пишуть розслідувачі, що до наступного року чисельність співробітників планують збільшити з 2000 до 4300 осіб.

"Ні завод, ні корпорація не подають звітність з 2016 року, тому неможливо перевірити точну кількість працівників. Та відомо, що на середину листопада 2022 року було відкрито 120 вакансій з 18 напрямів — найбільше шукали токарів, слюсарів, фрезерувальників", — уточнює Molfar.

Ракета Х-55 Фото: З відкритих джерел

Дослідили розслідувачі й фінансовий стан підприємства. За словами керівництва заводу, тільки за 8 місяців 2022 року завод сплатив податків на суму 26 мільйонів доларів, з них до бюджету Смоленської області — приблизно 2,6 мільйона доларів.

"Обсяг прибутку від реалізації продукції заводу за 2021 рік становив 86,9 мільйона доларів, за підсумками 2022 року планувалося збільшення прибутку на 60% — до майже 145 мільйонів доларів, у 2023-му — до приблизно 325 мільйонів доларів, у 2024-му — до близько 356 мільйонів доларів", — наводять цифри аналітики.

Ракета Х-59 Фото: З відкритих джерел

Аналітики зазначають, що СмАз забезпечений держзамовленням до 2030 року, робітники — надбавкою за роботу понаднормово (можуть працювати у вихідні і свята), а у наступному році керівництво очікує на зростання чистого прибутку аж до 36 мільйонів доларів. Для порівняння: у 2021 році чистий прибуток підприємства становив 3,4 мільйона доларів.

За висновками розслідувачів, Смоленський авіазавод має ключове значення для російської авіаційної та ракетної промисловості, попри його хобі у вигляді табуреток і сувенірів. Особливо це стосується виготовлення ракет та надання технічної підтримки іншим підприємствам, акцентує Molfar.

"Якщо завод продовжить виробництво, можна спрогнозувати підвищення виробничої потужності та потенційне збільшення випуску зброї та військової техніки. З урахуванням історичних даних та поточної ситуації, це може збільшити інтенсивність війни. А відсутність санкцій на дочірньому підприємстві може допомогти заводу обійти міжнародні санкції та продовжити отримувати фінансування та ресурси, необхідні для виробництва", — резюмують розслідувачі.

Обстріли України продукцією СмАз

19 Липня 2023 року російські окупанти завдали удари по Одеській області ракетами Х-22, Х-59, "Онікси", а також дронами Shahed-136. Ракету Х-59 росіяни випустили із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря. Сили ППО України збили її на підльоті до берега. Але все ж таки внаслідок падіння уламків під час обстрілу постраждало щонайменше шість одеситів, серед яких — одна дитина.

30 серпня 2023 року під час одного з наймасованіших обстрілів столиці росіяни застосовували ракети Х-55 у комбінації з іншими ракетами (Х-101/555) та "шахедами". Загалом у небі над Україною було зафіксовано 44 повітряних цілі. Найбільше летіло на Київ. В одному з районів столиці уламки ракети впали на території підприємства, зайнялася пожежа. Два охоронці підприємства загинули.

17 вересня 2023 року знову стався удар по Одещині. Цього разу з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса було випущено 10 ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та Х-55. Відомо про влучення ракет по території аграрного підприємства.

Хто такі OSINT-агенція Molfar

Molfar — агенція з конкурентної розвідки, яка веде розслідування, робить фактчекінг, шукає інформацію та здійснює аналітику. Фахівці-розслідувачі використовують спеціалізований OSINT-софт та власні скрипти для дата-майнінгу.

Своїми корпоративними принципами фахівці агенції вважають норми міжнародного права, дотримання Загальної декларації прав людину, професійну повагу і толерантність. Серед членів групи — експерти з розвідки за відкритими джерелами, пошуку інформації, фахівці з неруйнівного контролю, розробки стратегії розвитку бізнесу та OSINT-розслідувань.

Нагадаємо, Фокус писав, що безпілотники UJ-22 Airborne атакували Москву в травні 2023 року. Тоді Міноборони РФ заявило про придушення трьох БПЛА засобами РЕБ і знищення ще п'яти ЗРПК "Панцир-С1".

Крім того, Фокус повідомляв, що у Смоленській області БПЛА атакували нафтову та газову станції.