БПЛА атаковали хранилище с топливом на Брянщине: Минобороны РФ обвинило Украину в теракте

Российская ПВО якобы перехватила беспилотники, обломки одного из них упали на одну из пустых цистерн. Атаку на регион, по данным медиа, осуществляли БПЛА самолетного типа.

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Ночью 11 октября беспилотные летательные аппараты атаковали Суражский район Брянской области (Российская Федерация). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В атаке дронов он обвинил Украину.

"Украинские террористы попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА", — сказал Александр Богомаз.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили два беспилотника. Богомаз рассказал, что в результате атаки нет пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил он.

В Telegram-канале Shot отметили, что в Брянской области было атаковано БПЛА хранилище с топливом. Это произошло около 12 часов ночи в поселке Лесное Суражского района, что в 70 километрах от государственной границы. Беспилотник летел на высоте 60 метров, его якобы сбили из стрелкового оружия с применением антидронового ружья.

"Посаженный с помощью РЭБ беспилотник упал в поле и взорвался", — говорилось в сообщении.

Добавили, что второй дрон пытался атаковать тот же объект, однако был сбит, его обломки упали на одну из пустых цистерн.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что ночью 11 октября ПВО перехватили два БПЛА над территорией Брянской области.

"В течение ночи 11 октября пресечены две попытки киевского режима осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа на территории Российской Федерации", — говорилось в сообщении.

Напомним, 30 сентября неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку в городе Трубчевск Брянской области. В результате чего пострадал мирный житель. Повреждения получило одно из административных зданий.

29 сентября в росСМИ сообщили о якобы попытках украинских диверсантов на БМП прорваться на территорию Брянской области. Отметили, что пограничники РФ якобы заметили диверсантов в лесополосе у реки Снов возле поселка Луговой Климовского района.