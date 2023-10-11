Внуки главного раввина Украины оказались в укрытиях и в Украине, и в Израиле (фото)

Общая боль, говорит главный раввин Украины Моше Асман, также одинакова, независимо от региона, где она присутствует.

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Главный раввин Украины Моше Асман констатировал в своем аккаунте соцсети Х, что почерк у террористов всего мира одинаков, где бы они не находились.

Он опубликовал две фотографии своих внуков, которые вначале прятались от российских ракет в Киеве, а затем им пришлось укрываться от ракет боевиков ХАМАС в Израиле, куда они эвакуировались из воюющей Украины.

Внуки раввина и в Киеве, и в Израиле прячутся от обстрелов террористов Фото: Twitter Внуки раввина и в Киеве, и в Израиле прячутся от обстрелов террористов Фото: Twitter

"Два разных уголка мира, но такая общая боль и борьба… У меня разрывается сердце, когда я вижу эти лица, но я верю, что свет истины и веры проведет нас через эти испытания", — уверен раввин.

Главный раввин Украины высказал, что гнев и ярость должны настигнуть всех, кто причастен к террору мирного населения.

Что известно об украинцах в Израиле

После нападения ХАМАС на Израиль посольство Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам, которые оказались в стране. Операционный штаб МИД Украины уже обработал 1000 заявок от украинцев и в Израиле, и в Секторе Газа. Об этом сообщил представитель украинского дипведомства Олег Николенко.

Вечером в субботу, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне исчез на юге Израиля. В то же время из Сектора Газа хотят эвакуироваться 150 граждан Украины.

9 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданок Украины. Дипломаты принимают меры для репатриации их тел. Однако 11 октября стало известно еще об одном погибшем украинце и 9 раненых, шестеро граждан Украины пропали без вести.

Днем позже из израильского города Сдерот был эвакуирован украинский мальчик, который получил ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля.

Кроме того, Украина организовала первый эвакуационный рейс для соотечественников, которые остались в Израиле. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Освобождение заложников — что делает Израиль

В минувшие выходные террористы из ХАМАС перевезли в Сектор Газа около 150 израильтян.

Палестинцы пообещали казнить по одному заложнику всякий раз, когда израильские военные без предупреждения будут бомбить гражданские объекты. Но пока неизвестно, выполнили ли они это обещание.

Специальное израильское подразделение по спасению заложников Сайерет Маткаль, которое создавалось по модели британской Особой воздушной службы (SAS) и известное спасением пассажиров в аэропорту Уганды в 1976 году, готовится вызволять людей из плена боевиков ХАМАС.

Это разведывательное подразделение Генерального штаба, специализирующееся в спасении заложников и разведывательных операций. Среди его ветеранов — несколько израильских премьеров. Однако уже сейчас известно, что миссия по спасению людей из Сектора Газа может оказаться самой сложной в военной истории Израиля. Сайерет Маткаль будет действовать совместно с ЯМАМом, а США будут оказывать разведывательную поддержку и приведут в боеготовность своих "морских котиков".

Напомним, что министр обороны Израиля пообещал превратить Газу в "палаточный городок" и готовит масштабную наземную операцию.

Также сообщалось, что Израиль опубликовал список погибших и захваченных граждан других стран, среди них и украинцы.